Durante la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, i nativi Ariete riusciranno a riprendersi da una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Leone sarà caparbio e determinato e spesso riuscirà a ottenere ciò desidera. Bilancia passerà un periodo di grande forza interiore: Marte in congiunzione conferirà ai nativi del segno tante energie; mentre Venere stazionerà sul segno dei Pesci, conferendo ai nativi del segno l'opportunità di fare nuove esperienze e conoscenze.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 14 al 20 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: sarà una settimana in rialzo per i nativi del segno. I litigi di coppia e i problemi delle giornate precedenti spariranno del tutto e potrete concedervi nuove esperienze da vivere con il partner, aumentando l'affiatamento di coppia.

Ciò nonostante fate attenzione, in quanto Marte potrebbe rendervi un po’ stanchi. I single potrebbero interessarsi a nuove conoscenze. Sul posto di lavoro ritroverete il giusto ritmo e darete il meglio di voi stessi, anche se ancora dovrete aspettare un po’ prima di ricominciare a guadagnare bene. Voto - 7,5

Toro: Venere e Mercurio, in opposizione al segno, potrebbero darvi qualche problema per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Potrebbero esserci delle incomprensioni da gestire con il partner, quindi fate attenzione. I single saranno alla costante ricerca della loro anima gemella, ma non è detto che riusciranno nell'impresa. Decisamente meglio la situazione lavorativa, dove darete il massimo pur di riuscire a portare a termine i vostri progetti. Previste inoltre delle possibili collaborazioni con i colleghi. Voto - 7

Gemelli: Luna fortunata per i nativi del segno, durante la settimana.

Se avete vissuto recentemente una crisi con il partner, questo sarà il momento giusto per sistemare le cose e aumentare nuovamente l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda i single, se siete in attesa di una risposta potrebbe arrivare nella seconda parte della settimana. In ambito lavorativo, Marte vi aiuterà a portare a termine gli affari, talvolta riuscendo a piazzare qualche successo lavorativo.

Voto - 8,5

Cancro: Venere, in opposizione al vostro segno, vi farà vivere tante belle emozioni in compagnia della vostra anima gemella. Preparatevi a delle giornate all'insegna dell'amore, ricche di passione. Il cuore dei single sarà rapito da sguardi intriganti e contenere la passione sarà molto difficile. Andrete bene anche sul posto di lavoro, dove si creeranno delle situazioni favorevoli che vi garantiranno di passare una settimana molto tranquilla e con dei buoni guadagni.

Voto - 8,5

Leone: sarete particolarmente caparbi e determinati, al punto da riuscire spesso a ottenere quello che desiderate. Ciò nonostante, per riuscirci dovrete anche faticar un po’. Il partner non sarà disposto a darvi il suo amore qualora voi non lo dimostriate, quindi cercate d'impegnarvi. I cuori solitari saranno piuttosto fortunati e troveranno facilmente l'amore anche in vecchie conoscenze. Tensioni in ambito lavorativo durante la settimana. Ci saranno spesso momenti dove il lavoro sarà tanto e faticherete a portare a termine le varie mansioni. Voto - 7,5

Vergine: con Venere dalla vostra parte continuerete a raggiungere il successo, sia in ambito sentimentale che lavorativo. In amore il partner potrebbe riservarvi delle sorprese, ma voi dovrete fare anche del vostro. I single avranno poca voglia di andare alla ricerca dell’anima gemella, saranno più portati per le avventure. Inoltre, Marte in trigono a Gemelli vi permetterà di svolgere le varie mansioni senza troppa fatica. Voto - 8

Bilancia: sarà un periodo di grande forza per i nativi del segno. In ambito sentimentale, sarete particolarmente creativi, regalando al partner tutto il vostro amore in serate ricche di passione. I single si prefisseranno degli obiettivi e rimanderanno la ricerca della loro anima gemella. Attenzione a qualche possibile contrattempo sul posto di lavoro, in quanto potreste perdere un affare molto importante. Voto - 7,5

Scorpione: assisterete a delle piccole, ma vere, rivoluzioni in ambito sentimentale durante la settimana. Sarete particolarmente favoriti, al punto da passare dei bei momenti in compagnia della vostra anima gemella, pianificando il vostro futuro insieme. I single potrebbero sentirsi giù di morale, preferendo il restare a casa, piuttosto che cercare l'amore. Attenzione ad alcuni imprevisti in ambito lavorativo, soprattutto tra le giornate di martedì e mercoledì. Voto - 7,5

Sagittario: grande forza ed energia da parte del pianeta Giove per i nativi del segno: sarete particolarmente inclini a concentrarvi e a migliorare la vostra situazione sentimentale. I single troveranno molta disponibilità nelle nuove frequentazioni e non si tireranno indietro a nuove avventure. La situazione lavorativa è stabile, tuttavia alcune indecisioni potrebbero complicare un vostro progetto lavorativo. Voto - 7,5

Capricorno: si prospetterà una settimana con qualche difficoltà per i nativi del segno. Ciò nonostante, con un po’ d'impegno e tanta fortuna, ne uscirete vittoriosi. Marte in posizione sfavorevole, vi creerà qualche problema con il partner. I single preferiranno orientarsi verso nuove avventure, ma senza riuscire a concludere qualcosa. Sarete inoltre presi dal lavoro e avrete modo di rivedere la vostra situazione finanziaria e riorganizzare alcuni progetti. Voto - 6,5

Acquario: Venere in opposizione ai nativi del segno, complicherà la vostra situazione sentimentale. Con il vostro partner potrebbe esserci più di una discussione, soprattutto nelle giornate un po’ nervose. I single preferiranno orientarsi su qualcuno di molto affine caratterialmente. Anche sul lavoro potrebbero esserci delle difficoltà, ciò nonostante si tratta di ostacoli passeggeri che non v'impediranno di ottenere i risultati sperati. Voto - 6

Pesci: arriveranno delle buone notizie per i nativi del segno durante la settimana. Sarete premurosi e innamorati del vostro partner, tanto da regalarvi delle serate fuori casa, divertirvi e non pensare ai vostri impegni. I single non vorranno mettere un freno a una conoscenza, ma inevitabilmente dovrà accadere se l’intesa non parte. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio dalla vostra parte, vi aiuterà a raggiungere risultati migliori. Voto - 8