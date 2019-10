Durante la settimana che va dal 21 al 27 ottobre, arriveranno tante novità per i segni d'acqua, in particolare Scorpione, influenzato da Mercurio, passerà un'altra settimana positiva, grazie anche alla Luna in Leone, mentre Sagittario cercherà di dare il massimo sul posto di lavoro. La Luna, in Leone, aiuterà anche i nativi del segno, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, dove la fortuna sarà dalla loro parte, mentre Gemelli potrebbe ricevere delle belle notizie in ambito sentimentale, ma farebbe meglio a non essere troppo assillante.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 21 al 27 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 ottobre, segno per segno

Ariete: con gli influssi di Marte e la Luna in Leone, l'inizio della settimana si prospetta molto buono: l'affiatamento di coppia si manterrà piuttosto alto e sarà l'occasione adatta per comunicare qualcosa di speciale al partner.

Settimana positiva per i single, alcuni incontri potrebbero essere molto fortunati. Sul posto di lavoro darete sempre il massimo grazie alla vostra creatività, con le giuste intuizioni al momento giusto. Fate soltanto attenzione durante il weekend. Voto - 8

Toro: sarà una settimana difficile da gestire per i nativi del segno. Le cose andranno bene nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si sposterà nel segno della Vergine: approfittatene per portarvi avanti con il lavoro.

In amore potrebbero spesso esserci delle discussioni, non disperate: dovrete soltanto fare attenzione a come vi rivolgerete alla vostra anima gemella. Chi è single, o ha chiuso da poco una relazione, troverà più tempo da dedicare agli amici. Voto - 7

Gemelli: la settimana annuncia slanci di grande passione per i nativi del segno e anche gli incontri che a prima vista potrebbero sembrare insignificanti, regaleranno emozioni intense, soprattutto per i single.

Se la vostra è una relazione stabile andrete molto bene, ciò nonostante dovrete fare attenzione a non essere troppo assillanti per non infastidire il partner. Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di un'importante notizia, però dovrete continuare a essere concentrati per non perdere il ritmo. Voto - 7,5

Cancro: Venere, in quadratura al vostro segno, vi regalerà una settimana intensa, ricca di passione e di sentimenti in compagnia della vostra anima gemella.

Sarete particolarmente attraenti al punto che sarà facile sfociare nella passione. La sfera lavorativa vi darà soddisfazioni inaspettate e molti si accorgeranno di ciò che sapete fare. Tuttavia, dovrete prestare attenzione a sobbarcarvi solo degli impegni che siete sicuri di poter rispettare. Voto - 8,5

Leone: la Luna sarà nel vostro segno nella parte centrale della settimana e con Mercurio in trigono al segno dello Scorpione, passerete delle giornate fortunate.

In ambito sentimentale l'affiatamento di coppia sarà molto alto, sarete più attenti ai desideri del partner, cercando di soddisfare le sue esigenze. Per quanto riguarda il lavoro, andrete bene nella prima parte della settimana, successivamente, però, fate attenzione ad alcuni imprevisti che potrebbero presentarsi. Voto - 8

Vergine: sarà una settimana decisamente positiva per i nativi del segno, che potranno contare sul sostegno di Venere e di Mercurio. Le giornate di giovedì e venerdì, in particolare, saranno molto fortunate, grazie alla Luna in congiunzione. I single preferiranno divertirsi in compagnia degli amici, mentre le relazioni stabili metteranno in cantiere un progetto importante. In arrivo delle importanti novità sul posto di lavoro, che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi più facilmente, anche se dovrete tenere conto delle vostre uscite, quindi siate prudenti. Voto - 8,5

Bilancia: Marte, in transito verso il vostro segno, vi garantirà una settimana di grande forza e vitalità per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Preparatevi a delle serate ricche di passione e di divertimento, ma anche a giornate di lavori da portare a termine con la vostra dolce metà. Ci saranno belle sorprese anche per i single, che potranno trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre giornate saranno molto produttive, ciò nonostante dovrete fare attenzione a qualche piccolo imprevisto. Voto - 9

Scorpione: vivrete una settimana più che positiva grazie agli influssi di Mercurio. L’amore di certo non vi mancherà: chi vive una relazione stabile passerà tante ore insieme al proprio partner, rafforzando il proprio legame, mentre i single non avranno problemi a fare nuove conquiste. Bene anche l'ambito lavorativo, dove proverete ad approcciarvi a nuove esperienze, raggiungendo dei discreti risultati, utili per delle future mansioni da svolgere. Favorite, inoltre, le collaborazioni con i colleghi. Voto - 8,5

Sagittario: con la Luna in Leone e Giove nel vostro segno, sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro, ciò nonostante fra i colleghi potrebbe esserci qualcuno pronto a remare contro di voi per raggiungere obiettivi ambiziosi. In ogni caso, se avete in mente un progetto non esitate a lanciarvi: le nuove imprese saranno premiate. In amore vivrete momenti di grande complicità, mentre i single potranno dedicarsi alle loro passioni, fra cui anche quella di vivere flirt e avventure. Voto - 8

Capricorno: la parte centrale della settimana sarà ricca di soddisfazioni per i nativi del segno. Dopo una giornata di lunedì un po’ sottotono, sarete pronti a nuove occasioni in ambito lavorativo, che vi daranno l'opportunità di dimostrare ai colleghi di cosa siete capaci. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, cercate di confidarvi, specialmente se avete davanti delle persone dolci e propense al dialogo. Se siete in coppia apritevi con il partner, ma se siete single dovrete capire se la persona che avete davanti è affidabile. Voto - 7,5

Acquario: con Venere in opposizione al vostro segno, potrebbero presentarsi dei problemi all'interno della vostra relazione di coppia. Siate comprensivi verso il partner e meno egocentrici per evitare eventuali litigi. I single potranno fare incontri interessanti, ma non saranno così determinanti. Sul posto di lavoro potrebbe verificarsi qualche intoppo: provate a chiedere aiuto a un collega per sbloccare la situazione. Voto - 6,5

Pesci: sarete particolarmente fortunati in amore durante la settimana, grazie al transito di Venere nel vostro segno. Ci saranno tante emozioni all'interno della vostra relazione di coppia, ma soprattutto sarete intenzionati a consolidare il vostro rapporto. I single saranno molto impegnati e potrebbero decidere di mettere momentaneamente da parte l'amore, ma potrebbero esserci delle sorprese. In ambito lavorativo potrebbero arrivare buone notizie, soprattutto nella prima parte della settimana. Al contrario, durante le giornate di giovedì e venerdì potrebbero presentarsi degli imprevisti, quindi fate attenzione. Voto - 8