L'Oroscopo della settimana approfondisce il transito planetario di Luna rispettivamente in Capricorno, Acquario, Pesci e Ariete. Una nuova sensibilità che alterna momenti di rigore a un desiderio di indipendenza in amore, coinvolgerà anche gli altri simboli zodiacali alle prese con le faccende del cuore. Poi mercoledì Venere si congiungerà con Mercurio in Scorpione, stimolando mente e anima nelle previsioni astrali fortunate.

L'oroscopo settimanale

Ariete: dovrete faticare un bel po' per ottenere i successi sperati in campo lavorativo. Luna, Saturno e Plutone remano contro già da lunedì, quasi sfidandovi a investire maggiore costanza sia nel campo professionale che in quello sentimentale. Attenzione a Marte in opposizione che accentuerà i problemi sentimentali.

Toro: a metà settimana potrete essere lambiti da una sensazione negativa di vittimismo che priva degli stimoli per evolvere in maniera positiva.

Un eccessivo attaccamento al guadagno potrebbe provocare ansia, mentre in amore alcuni squilibri affettivi potrebbero scombussolare l'amore. Più propizio e romantico il weekend per gli affetti.

Gemelli: Marte in Bilancia garantirà una sferzata di dinamismo anche se una eccessiva volubilità farà cambiare le idee e potrebbe sprigionare una certa difficoltà nel prendere le decisioni in campo professionale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Buone le sensazioni amorose, anche se non accetterete nessun tipo di critica dalla persona amata.

Cancro: la settimana inizierà in modo un po' altalenante a causa di un'opposizione lunare che renderà gli affetti alquanto indecisi e incostanti. Non siate troppo capricciosi in amore, a metà settimana l'astro d'argento sarà complice di maggiore sensibilità elargendo sentimenti più romantici. Il lavoro richiederà maggiore impegno.

Leone: la nuova posizione di Venere e Mercurio in Scorpione risulterà in quadratura e potrebbe scatenare alcune situazioni amorose dolorose. Attenzione anche a un probabile calo delle finanze che potrebbe creare qualche difficoltà economica. Domenica una Luna più sensibile potrebbe essere vostra alleata.

Vergine: in ambito lavorativo nella giornata di lunedì alcuni aiuti e alleanze saranno preziosi per ottenere un avanzamento di carriera.

In amore, le sensazioni diventano più dolci e gestibili con maggiore consapevolezza, adesso che il grintoso Marte è passato in Bilancia. Novità amorose non smetteranno di stupirvi per tutta la settimana.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte nel segno elargisce vigore e una carica aggressiva in amore che viene stemperata con perseveranza da Sole e Venere. In ambito lavorativo il desiderio di giustizia è forte anche se sarete dispersivi nel concretizzare le idee.

Giornata fortunata: mercoledì.

Scorpione: splendida la configurazione astrale di Venere e Mercurio nel segno che approfondiscono l'amore in modo molto razionale e rafforzando quel magnetismo naturale che vi è consono. Entrando nel segno nella giornata di mercoledì, un'aura misteriosa e affascinante avvolgerà i sensi. In campo lavorativo, riuscirete a risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso.

Sagittario: Venere e Mercurio si stanno avvicinando sempre più al segno e insieme a Giove stimoleranno la mente in ambito lavorativo e renderanno i legami amorosi più solidi. Anche Luna sarà in posizione favorevole per tutta la settimana, garantendo una carica emotiva magnetica e intuitiva.

Capricorno: anche se in esilio, Luna nel segno già da lunedì incrocerà le sue energie con il razionale Saturno e in sinergia anche con Plutone, l'amore diventerà più consapevole e voi single ricercherete rapporti più stabili e durevoli. In campo professionale sono in arrivo riconoscimenti positivi.

Acquario: eleganti ed estroversi, puntate tutto sulla giornata di mercoledì che vedrà una Luna favorevole nel segno. Via libera ai rapporti di amicizia e chissà che non diventino qualcosa di più, con Marte che apre le porte a nuove sensazioni tutte da scoprire passo dopo passo. Buono il lavoro soprattutto se andrà applicata una buona dose di diplomazia.

Pesci: Mercurio in trigono a Nettuno e poi successivamente anche Venere, tenderanno a farvi fantasticare sull'amore. Ma attenzione che questo stare con "la testa tra le nuvole" potrebbe farvi deconcentrare sul lavoro.