L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre 2019 è pronto a servire sul classico 'piatto d'argento' le nuove previsioni zodiacali. Prepariamoci allora a svelare l'andamento generale relativo alla seconda settimana di questo mese, nonché le pagelle con le stelline giornaliere applicate ai segni della seconda sestina, ossia i simboli astrali compresi da Bilancia a Pesci. Inoltre a fine articolo è presente come al solito il riepilogo completo espresso dalla classifica settimanale valida per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Ansiosi di togliere il velo dal segno 'top della settimana'? Bene, questa volta gli astri sorrideranno ai nativi dello Scorpione (voto 10). In merito ai restanti simboli, l'Astrologia del momento non ha dubbi, senza alcun tentennamento è pronto a dare il benestare ad Acquario (voto 8) e Pesci (voto 8). Invece tre altri segni, seppur giudicati positivi, risultano un gradino sotto i precedenti due: secondo quanto analizzato nelle previsioni da lunedì 7 a domenica 13 ottobre chiudono la scaletta provvisoria Bilancia (voto 7), Sagittario (voto 7) e Capricorno (voto 7).

Transiti astrali 7-13 ottobre

Prima di passare a delineare ogni singolo segno ci prema dare una breve infarinatura sui prossimi transiti astrali. Allora, in primo piano spiccano i tre nuovi spostamenti lunari: il primo lunedì 7 ottobre (Luna in Acquario); il secondo mercoledì 9 ottobre (Luna in Pesci); il terzo sabato 12 ottobre (Luna in Ariete). Nel frangente sotto la lente astrologica del momento, oltre ai passaggi appena evidenziati, da mettere in luce anche un cambio di settore da parte di uno dei pianeti più amati in ambito sentimentale/affettivo: Venere.

L'astro dei buoni sentimenti si muoverà dalla Bilancia verso lo Scorpione stabilendosi nel campo del predetto segno di Acqua martedì 8 ottobre alle ore 17:06 del tardo pomeriggio.

Pagelle, predizioni e stelline della settimana

Bilancia: voto 7. Diciamo che in media il periodo in esame per voi della Bilancia sarà ben supportato da pianeti efficienti. Tra questi, molti ben disposti a dare aiuto e sostegno specialmente in quelle giornate messe in preventivo come 'buone' e 'ottime'.

Curiosi di sapere quanti e quali saranno i giorni migliori su cui poter fare affidamento? Pronta a seguire la vostra quotazione e le stelline settimanali da lunedì fino a domenica:

Top del giorno giovedì 10 ottobre 2019 (massima positività e fortuna al top);

giovedì 10 ottobre 2019 (massima positività e fortuna al top); ★★★★★ martedì 8, venerdì 11 ottobre (positività al top);

★★★★ lunedì 7, mercoledì 9 ottobre (normale routine);

★★★ sabato 12 ottobre (sottotono);

★★ domenica 13 ottobre 2019 (ko).

Scorpione: voto 10.

In preventivo sette ottime giornate per voi dello Scorpione. Martedì, mercoledì, giovedì e domenica tutte al top con cinque stelle! A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, sarà una meravigliosa Venere in Scorpione, presente nel settore a partire dalle ore 17:06 del 8 ottobre. Andiamo a scoprire qualcosa dalla tabella riepilogativa posta sotto:

Top del giorno martedì 8 ottobre - Venere nel segno (massima positività e fortuna al top);

martedì 8 ottobre - Venere nel segno (massima positività e fortuna al top); ★★★★★ mercoledì 9, giovedì 10, domenica 13 ottobre (positività al top);

★★★★ lunedì 7, venerdì 11, sabato 12 ottobre 2019 (normale routine).

Sagittario: voto 7.

Questa settimana partirà bene e finirà ancora meglio per voi Sagittario. A farne le spese però, la parte subito dopo quella iniziale: martedì 8 e mercoledì 9 ottobre non saranno troppo entusiasmanti per voi nativi purtroppo. Andiamo a scoprire insieme il resoconto astrologico analizzandone i dettagli, in modo da anticipare la qualità relativa ai prossimi sette giorni in calendario. La scaletta:

Top del giorno venerdì 11 ottobre 2019 (massima positività e fortuna al top);

venerdì 11 ottobre 2019 (massima positività e fortuna al top); ★★★★★ lunedì 7, sabato 12 dell'attuale mese (positività al top);

★★★★ giovedì 10, domenica 13 ottobre (normale routine);

★★★ martedì 8 ottobre (sottotono);

★★ mercoledì 9 ottobre 2019 (ko).

Capricorno: voto 7. Inizierà molto a rilento il periodo in analisi per voi Capricorno, riprendendosi però in modo deciso ed efficace nella parte finale. Per quanto vi riguarda, l'Astrologia applicata al periodo sotto valutazione esorta a sfruttare le giornate migliori, ovviamente da considerare tra quelle preventivate nella scaletta seguente. Vediamo quali sono e quando invece dovrete stare maggiormente concentrati. Il riepilogo segno per segno:

Top del giorno domenica 13 ottobre 2019 (massima positività e fortuna al top);

domenica 13 ottobre 2019 (massima positività e fortuna al top); ★★★★★ venerdì 11, sabato 12 ottobre (positività al top);

★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 (normale routine);

★★★ lunedì 7 ottobre 2019 (sottotono);

★★ martedì 8 ottobre (ko).

Acquario: voto 8. Settimana certamente più che interessante, valutata favorevole soprattutto alla partenza del periodo. Il merito? Tutto da imputare alla superba Luna in Acquario, da lunedì 7 ottobre presente sul vostro comparto e già operativa, pronta a regalare sogni e desideri in campo sentimentale. In questo contesto, gli astri consigliano di ascoltare la voce proveniente del cuore, soprattutto questo lunedì: non rimarrete delusi... Vediamo come saranno le altre giornate in scaletta:

Top del giorno lunedì 7 ottobre 2019 - Luna nel segno (massima positività e fortuna al top);

lunedì 7 ottobre 2019 - Luna nel segno (massima positività e fortuna al top); ★★★★★ martedì 8, mercoledì 9, sabato 12 (positività al top);

★★★★ domenica 13 ottobre (normale routine);

★★★ giovedì 10 ottobre 2019 (sottotono);

★★ venerdì 11 ottobre 2019 (ko).

Pesci: voto 8. Si annuncia a voi Pesci un periodo a cadenza alternata. La prima parte, lunedì, decisamente non buona, in questo caso valutato con le due stelle relative al 'ko', poi il resto sarà tutto abbastanza positivo fino a sabato, quest'ultimo purtroppo giudicato 'sottotono'. Non dimenticate di giocare le vostre carte migliori in quei giorni segnati al 'top', specialmente mercoledì 9 ottobre, giornata con Luna in Pesci, ok? Ansiosi di scoprire il resto della classifica insieme a noi? Bene, a seguire le stelline giornaliere:

Top del giorno mercoledì 9 ottobre 2019 - Luna nel segno (massima positività e fortuna al top);

mercoledì 9 ottobre 2019 - Luna nel segno (massima positività e fortuna al top); ★★★★★ giovedì 10, venerdì 11 e domenica 13 ottobre (positività al top);

★★★★ martedì 8 ottobre 2019 (normale routine);

★★★ sabato 12 ottobre (sottotono);

★★ lunedì 7 ottobre 2019 (ko).

Classifica settimanale finale (12 segni)

La nuova classifica della settimana da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2019, come sempre completa ed ingegnata sull'intero zodiaco, è arrivata puntualissima all'incontro con voi lettori. Ansiosi di sapere in quale parte della scaletta è stato posizionato il vostro simbolo astrale? Certo che si, vediamo allora di mettere bene in chiaro come saranno le stelle i prossimi sette giorni in calendario. Come già anticipato in apertura, a godere dei massimi benefici rilasciati dalle effemeridi sul periodo analizzato saranno in primis tutti gli amici nativi nel segno dello Scorpione. A seguire il resoconto sintetico segno per segno:

1° Scorpione , voto 10 - primo in classifica, ovviamente segno al ' top della settimana ';

, voto 10 - primo in classifica, ovviamente segno al ' '; 2° Ariete voto 9 - importante settimana sottolineata da uno splendido secondo posto;

3° Acquario e Pesci, voto 8 - a pari merito i prossimi sette giorni valutati con un terzo posto altamente positivo;

4° Bilancia, Sagittario e Capricorno, voto 7 - settimana abbastanza stabile per il trio, meritevoli del quarto posto;

5° Toro, Gemelli, Cancro e Leone, voto 6: sette giorni sula linea della sufficienza, quinto posto;

6° Vergine, voto 5: impegnativo il periodo settimanale in esame: ultimo posto e massima attenzione.

Il report interessante l'oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre, dunque incentrato sulla seconda settimana del mese in corso termina qui. Il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere da mettere in agenda riguarda il periodo compreso tra il 18 e il 24 di ottobre.