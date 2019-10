Nella giornata di lunedì 11 novembre il lavoro potrebbe apparire decisamente sottotono e troppo monotono, come nel caso del segno dei Pesci e della Bilancia.

L'amore e l'umore saranno dalla parte dei Gemelli, del segno dello Scorpione e del Sagittario. Molto attivi i segni del Toro e della Vergine.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sentirete disturbati per poco.

L'inizio della settimana non sarà dei più rosei, anche perché lo stress vi è rimasto ancora in circolo. Rilassatevi quanto più possibile, in modo da essere celeri sul lavoro.

Toro: già attivi e pronti per la vostra giornata di lavoro fin dal primo mattino. Non ci sarà nessuno che riuscirà ad abbattere la vostra voglia di fare progetti e nuovi affari. Ottima intesa con il partner.

Gemelli: sarete molto dolci con la vostra metà, e questo atteggiamento conciliante ci sarà anche per le vostre conoscenze più strette.

Il vostro buon umore sarà contagioso anche all'interno del luogo di lavoro.

Cancro: irritati e nervosi. Avrete un diavolo per capello, e questo per alcune situazioni spinose a cui non riuscirete a trovare risposta molto presto. Mitigare l'atmosfera sarà utile per essere meno sotto tensione.

Leone: molto energici, sfrutterete le vostre capacità collaborative per essere in linea con le esigenze del vostro capo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non ci saranno novità in ambito amoroso, quindi cercate di organizzare qualcosa di romantico.

Vergine: ogni cosa sarà nelle vostre mani, soprattutto per quanto riguarda il campo lavorativo e burocratico. Sul fronte sentimentale sarete piuttosto freddi, ma probabilmente potreste non avere tempo per questo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' smarriti a causa della stanchezza, ma cercherete comunque di dare il meglio di voi sul posto di lavoro per non incappare in una strigliata da parte del capo.

Dovreste prendervi qualche ora per voi stessi.

Scorpione: pimpanti. Sarà una delle giornate migliori della settimana, con la fortuna al culmine soprattutto per le trattazioni di stampo economico ma anche per convincere qualcuno ad aiutarvi in qualcosa.

Sagittario: l'umore sarà alto, tanto che potreste essere in vena di fare regali e di essere cordiali con molte persone. In ambito lavorativo non ci saranno incombenze che rallenteranno il vostro rendimento.

Capricorno: vi basterà qualcosa che attivi la vostra testa, e sul lavoro vi darete da fare al massimo. L'amicizia sarà messa in primo piano, e un amico potrebbe anche darvi delle emozioni inaspettate.

Acquario: troppa routine fin dal mattino vi farà leggermente innervosire, ma sarete comunque contenti di essere utili a qualcuno che sicuramente vi ricambierà con affetto e gratitudine.

Pesci: probabilmente in questa giornata non sarete in grado di adempiere ad alcuni doveri lavorativi.

Prendete le cose con calma e il lavoro non sarà faticoso come apparirà in un primo momento.