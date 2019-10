Giro di boa della seconda settimana del mese di ottobre. La giornata dell'11 ottobre vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro avere la Luna in aspetto favorevole, i rapporti saranno favoriti. Per il Toro c'è la necessità di portare avanti nuovi progetti. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore situazione astrologica che premia le coppie che hanno avuto problemi nelle ultime due giornate.

Nel lavoro, se intendete raggiungere un buon risultato al momento non andate incontro nessun ostacolo.

Toro: per i sentimenti bene i rapporti con gli altri. Con una persona dei Pesci potreste costruire qualcosa di importante. Nel lavoro ora più che mai occorre portare avanti i nuovi progetti.

Gemelli: a livello amoroso c'è qualche rallentamento ultimamente nelle storie. Nel lavoro, se avete più collaboratori dovrete scegliere quali portare avanti.

Cancro: in amore bella questa giornata, la Luna è favorevole e torna la voglia di amare. A livello lavorativo non sottovalutate nuova ipotesi, anche se non sarà facile trovare un equilibrio.

Leone: a livello amoroso c'è qualche distrazione di troppo. A volte vi fate surclassare anche da pensieri riguardanti il denaro. Nel lavoro avete voglia di fare grandi cose, però dovete fare i conti con la realtà.

Vergine: per i sentimenti è possibile superare una crisi. Il mese di ottobre riporta in primo piano le storie. Nel lavoro meglio farsi avanti in questi giorni se cercate qualcosa di nuovo. Un progetto può essere portato in alto visto che ora ci sono meno ostacoli.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso pensate bene prima di agire. Sabato e domenica saranno due giornate conflittuali.

A livello lavorativo le tensioni che nascono in questi giorni vanno tenute sotto controllo. Potreste arrabbiarmi per motivi banali.

Scorpione: a livello amoroso è difficile non innamorarsi in questo momento, ma cercate chi vi vuole effettivamente bene. Nel lavoro entro la fine del mese ci sarà un occasione per farsi valere. Programmate qualcosa di bello per la fine del mese.

Sagittario: per i sentimenti se c'è qualcosa che non va, meglio parlarne, anche se la giornata di oggi potrebbe risultare complicata.

Nel lavoro stelle che premiano gli azzardi ma fino a un certo punto. Attenzione a non rischiare sulle questioni economiche.

Capricorno: a livello amoroso se c'è qualcosa da dire, meglio parlare oggi. Nel lavoro attenzione ai rapporti con una persona della Bilancia, potrebbe andare contro di voi.

Acquario: in amore giornata non esaltante. Ci sono ripensamenti, ma soprattutto problemi per chi vive due storie contemporaneamente.

A livello lavorativo prendetevi una pausa per riflettere su quello che occorre portare avanti.

Pesci: in amore giornata che nasce con la Luna nel segno, ci vuole maggiore energia nei rapporti. Nel lavoro nessuno riesce a fermarvi, potreste ottenere grandi soddisfazioni.