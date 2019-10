Nella giornata di martedì 12 novembre ci potrebbero essere incomprensioni all'interno delle coppie, in particolar modo per quelle dei segni di acqua, come il Cancro ed i Pesci. Per quanto riguarda invece i segni di terra, come la Vergine, il Capricorno ed il Toro, il lavoro sarà alla base della loro giornata ed alcuni avranno anche del successo economico. Relax per lo Scorpione, qualche piccola incombenza per il Leone. A seguire, le previsioni degli astri della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: impulsivi sul lavoro. Potreste fare delle scelte sbagliate a causa della vostra impulsività che in questa giornata toccherà il culmine. Fate attenzione e utilizzate la massima concentrazione.

Toro: tante energie sul lavoro, tanto che qualcuno potrebbe accorgersi del vostro buon rendimento e fare qualcosa che faccia alzare la qualità della vostra vita. Voi continuate così, i risultati si faranno presto vedere.

Gemelli: amicizie in primo piano. Avrete molto da riflettere in compagnia di una persona che intavoli con voi un discorso serio su alcune questioni personali, ma la serata sarà incentrata sul divertimento.

Cancro: litigi di coppia. L'atmosfera un po' tesa dei giorni precedenti potrebbe sfociare in un vero e proprio litigio, forse a causa di qualche gelosia o di un chiarimento non fatto in modo adeguato.

Leone: soltanto in pochi ambiti riuscirete a svolgere il vostro lavoro. In altri, come in quello pratico, avrete delle difficoltà che potranno essere sorpassate soltanto con l'aiuto di qualcuno che vi dimostrerà molta disponibilità.

Vergine: il lavoro di queste ore, specialmente in quelle mattutine, saranno alla base della maggior parte dei vostri guadagni. Mettetecela tutta per concludere anche qualche affare che si rivelerà piuttosto prestigioso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dimostrerete di sapervi muovere in un ambiente lavorativo completamente diverso a quello a cui siete abituati: avrete nelle vostre mani un salto di qualità non indifferente. Favorito chi è in cerca di lavoro.

Scorpione: una giornata all'insegna del relax in un centro benessere o semplicemente dal parrucchiere vi darà la carica giusta per fare conquiste. Sicuramente sarete affascinanti e magnetici.

Sagittario: sarete in vena di scherzi sul posto di lavoro, spigliati e di buon umore come siete spesso in questo periodo. Dovreste soltanto fare attenzione a come impiegate le ore lavorative, dal momento che vi state distraendo spesso.

Capricorno: qualche invidia sul posto di lavoro vi darà del filo da torcere in modo abbastanza serio. Solo la vostra grande forza di volontà e tenacia vi darà la grinta necessaria per superare questa situazione spinosa.

Acquario: sul posto di lavoro sarete inclini a rompere la routine con qualche idea progettuale che ispirerà anche i colleghi attorno a voi. Amore non contemplato, il partner vorrebbe delle attenzioni che al momento non riceverà.

Pesci: le incomprensioni con il partner si potrebbero accentuare notevolmente in questo periodo. Trovare dei punti di contatto vi aiuterà a superare un momento alquanto burrascoso.