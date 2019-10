Nella giornata di mercoledì 13 novembre ci saranno momenti di riflessione per l'Ariete e nostalgie spesso tristi per il segno dell'Acquario. I Gemelli e la Bilancia avranno dalla loro parte l'amore e i sentimenti, mentre il Leone e lo Scorpione subiranno un netto rialzo per gli affari economici.

Di seguito, le previsioni degli astri della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi prenderete qualche momento per la riflessione, per dimostrare a voi stessi di essere in grado di pensare prima di agire per ogni occasione che vi si presenta davanti.

Il lavoro subirà un piccolo rialzo.

Toro: qualche momento da trascorrere con il partner sarà alla base di una discussione su un progetto da iniziare insieme. Sognare non costa niente, quindi potreste anche decidere di fare qualche passo avanti.

Gemelli: tanta passione, tanto erotismo e sentimenti si affacceranno nella vostra serata. L'intesa di coppia sarà davvero soddisfacente e appagante, tanto che il vostro amore contagerà anche qualche altra coppia in crisi.

Cancro: isolarvi con un amico sarà un'opzione valida per ristabilire il vostro equilibrio e a placare il vostro nervosismo. Un po' di shopping o un film vi daranno l'occasione per staccare la spina dalla routine.

Leone: i guadagni non mancheranno, ma dovrete stare attenti a evitare qualche “fregatura” che potrebbe capitarvi. Prestate attenzione anche all'aspetto sentimentale all'interno della coppia.

Vergine: ancora nuove idee sul piano lavorativo, mentre avrete molto ancora da fare sull'aspetto sentimentale. In coppia ci saranno dei problemi da risolvere, prima che si arrivi ad un punto di non ritorno.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: amore in rialzo. Ci saranno novità per quanto riguarda le questioni di cuore: per chi è protagonista di una relazione già datata ci sarà una sorpresa attesa da tempo e che vi renderà euforici.

Scorpione: sarete degli assi sulle questioni lavorative che prevedono di utilizzare le vostre doti comunicative, mentre invece dovrete fare i conti con qualche dissidio all'interno della coppia e risolverlo entro poco tempo.

Sagittario: focus sull'amore. La vostra sincerità sarà determinante per il proseguimento tranquillo della vostra relazione, qualche iniziativa romantica non farà che incrementarlo ancora di più.

Capricorno: la serata potrebbe essere caratterizzata da un forte stress che vi farà apparire alquanto irritati. Una tisana e tenere lontane persone moleste saranno dei toccasana da non sottovalutare.

Acquario: vi lascerete andare a nostalgie del passato mai del tutto sopite. Qualcuno però potrebbe aiutarvi a distrarvi con qualche passeggiata all'aria aperta o una cena del tutto originale.

Pesci: qualche dissapore con la vostra dolce metà vi metterà in condizione di allontanarla per ritrovare un po' di respiro e di tranquillità.

Prendete una decisione che vi aiuti a superare qualche eventuale momento d'ansia.