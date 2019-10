Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche per amore, salute e lavoro per la giornata di lunedì 21 ottobre 2019. Di seguito le stelle da Ariete a Pesci.

Da Ariete a Vergine

Ariete: giornata in cui metterete i vostri sentimenti in discussione. Sentite l'esigenza di prendere delle soddisfazioni, presto potrete ottenerle. Nel lavoro cercate di essere prudenti, ma proponete le vostre opinioni.

Toro: in campo sentimentale bisognerà aspettare il nuovo mese per ottenere successo. Nel lavoro desiderate una svolta, ma cercate di vivere anche momenti di tranquillità.

Gemelli: cercate di avere cura di voi stessi, soprattutto a livello salutare. In amore in questa giornata è possibile che viviate dei momenti di tensione. In campo lavorativo ci sono molte cose da fare, ma non temete riuscirete a portarle a termine.

Cancro: giornata favorevole per vivere delle buone emozioni.

In campo lavorativo cercate di essere più forti.

Leone: cercate di controllare il nervosismo a livello professionale ed, in particolar modo, con i collaboratori. In amore situazione ancora sottotono.

Vergine: in questa giornata di inizio settimana, le stelle sono favorevoli e per quel che riguarda il settore sentimentale. Nel lavoro è il periodo giusto per emergere.

Astrologia del 21 ottobre, da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questa giornata i sentimenti saranno sottotono, ma nei prossimi giorni vivrete un recupero.

Nel lavoro ci sono alcune situazioni da rivedere, tenete a bada lo stress.

Scorpione: giornata in calo per il segno anche se a livello lavorativo otterrete soddisfazioni. Per quel che riguarda il settore amoroso se ci sono delle questioni da sistemare non rimandate ai prossimi giorni, potreste infatti pentirvene.

Sagittario: con Venere in aspetto neutrale, le relazioni che nascono in questo periodo è possibile che necessitino di una spinta in più.

In campo lavorativo in questo periodo è possibile che ci siano delle spese, cercate di trovare un buon equilibrio.

Capricorno: in campo lavorativo ci sono degli incontri importanti che potrete affrontare per risollevare la situazione della vostra azienda. In amore, dopo un weekend difficile, potrete vivere qualche emozione in più. Con la luna in opposizione è, comunque, il caso che siate cauti.

Acquario: in questa giornata di inizio settimana è importante che siate prudenti, soprattutto per quanto riguarda il lato fisico.

Nel lavoro, vi sentite particolarmente motivati a portare avanti i vostri progetti. Per quel che riguarda i sentimenti evitate di mettervi contro qualcuno.

Pesci: cercate di essere cauti, in campo lavorativo alcune situazioni presso si sbloccheranno. Sono in arrivo delle soluzioni per voi. Per quel che riguarda l'amore in serata potreste sentirvi sottotono.