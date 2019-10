Inizia un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di ottobre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere un momento positivo in amore. Per il Leone bene il lavoro, ma occhio alle spese di troppo.

Le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore il fine settimana vi invita a fare di più, magari ad organizzare qualcosa di bello con la persona amata.

In particolare qualcuno del Leone potrebbe essere importante adesso. Nel lavoro non mancano i dubbi, alcune situazioni al momento sono solo sperimentali e non concrete.

Toro: per i sentimenti le storie che hanno resistito ai cali di ottobre ora sono forti. Nel lavoro alcune questioni possono essere finalmente risolte e ci si avvicina a un 2020 di grande forza.

Gemelli: a livello amoroso queste prossime ore porteranno diversi successi.

Nel lavoro miglioramenti, attenzione soltanto ad alcune discussioni che potranno portare nervosismo.

Cancro: in amore sarà un fine settimana sottotono, alcuni stanno cercando di capire i veri benefici di una relazione. A livello lavorativo nervosismo che potrà mettere la prova alcuni rapporti, attenzione alle parole, non alzate troppo i toni.

Leone: a livello sentimentale una Luna favorevole porta maggiori benefici.

Positivi i rapporti con una persona dell'Ariete o della Bilancia. Nel lavoro c'è un recupero, dovete fare soltanto i conti con alcune questioni di carattere economico.

Vergine: per i sentimenti è un momento che porta maggiore emotività, per questo alcune cose potrebbero non andare come vorreste, portando maggiore tensione nella coppia. A livello lavorativo è un momento importante per organizzare qualcosa già da ora in vista del futuro.

Previsioni e oroscopo del 26 ottobre 2019: da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti la Luna porta emozioni, sfruttatela per vivere al meglio una storia. A livello lavorativo, anche se state facendo da anni la stessa cosa, è necessario programmare qualcosa di diverso fin da ora per il futuro.

Scorpione: in amore attenzione a non creare dispute inutili, questo è un momento ideale per parlare con chiarezza ad una persona a voi cara.

Nel lavoro, se oggi dovete portare avanti questioni importanti è possibile parlare con serenità.

Sagittario: a livello sentimentale la Luna favorevole può portare maggiori emozioni. A breve avremo anche Venere nel segno che rafforzerà una storia. Nel lavoro l'attività va meglio, attenzione però alle spese di troppo, ma Giove nel segno aiuta.

Capricorno: per i sentimenti in questo fine settimana non mancheranno le tensioni, qualcosa vi metterà sotto pressione.

Attenzione ai problemi familiari. Nel lavoro prendete la distanza da persone che possono crearvi disagio.

Acquario: a livello amoroso il periodo è migliore rispetto al recente passato: più ci si avvicina al mese di novembre e più i rapporti saranno favoriti. A livello lavorativo, se avete qualcosa in sospeso non mancheranno le novità in questi giorni.

Pesci: in amore è un momento interessante per superare piccole complicazioni nate negli ultimi giorni. Nel lavoro vi sentite forti, se dovete fare qualche richiesta avanzatela ora.