Un nuovo fine settimana, il primo del mese di ottobre 2019 prende il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 5 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Vergine impegnati a risolvere alcune questioni di lavoro. Per il Cancro è arrivato il momento di rimettersi in gioco in amore.

Ariete: in amore attenzione alle parole. Entro domani una situazione sentimentale dovrà essere vissuta con più tranquillità.

Nel lavoro dovete rivedere un progetto. Qualcuno però ha iniziato uno percorso totalmente nuovo.

Toro: se una storia va avanti da anni, bisogna stare attenti a non lasciarsi andare a qualche relazione parallela. Nel lavoro non tutti i soldi spesi e investiti sono rientrati nel modo giusto.

Gemelli: a livello amoroso stelle particolari: i nuovi incontri possono essere favoriti visto che anche Marte è nel segno.

Nel lavoro, se qualcosa non vi piace, esprimete il vostro parere.

Cancro: in amore cercate di evitare qualche piccola complicazione, dovrete ritrovare il coraggio di mettervi in gioco anche perché Mercurio è già tornato favorevole. A livello lavorativo programmate per gli inizi della prossima settimana un incontro importante.

Leone: a livello sentimentale c'è maggiore confusione, le cose non vanno come vorreste, ecco perché tutte le situazioni della vostra vita stanno attraversando una fase di revisione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel lavoro molti impegni da gestire, soprattutto se siete responsabili di qualche attività.

Vergine: in amore le stelle sono dalla vostra parte e lo saranno ancora di più nei prossimi giorni. Nel lavoro muovetevi subito per risolvere un problema. È il momento giusto per cercare soluzioni.

Previsioni e oroscopo 5 ottobre 2019: polemico il Sagittario

Bilancia: a livello amoroso non stancatevi troppo oggi, la Luna dissonante porta alcune tensioni questo fine settimana.

A livello lavorativo situazione economica da tenere sotto controllo, è il momento in cui dovrete evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Scorpione: per i sentimenti un'amicizia può diventare qualcosa in più. Con una persona del Capricorno favoriti i nuovi progetti. Nel lavoro siete più convincenti.

Sagittario: non cercate sempre e comunque la polemica in una storia. Meglio parlare con calma.

A livello lavorativo è importante cercare di concludere patti e accordi in vista del futuro.

Capricorno: in amore Luna nel vostro segno, c'è maggiore forza e passionalità. Nel lavoro avete molti impegni da gestire, tante cose da fare. Potreste andare incontro a qualche pensiero di troppo.

Acquario: a livello sentimentale Mercurio è tornato dissonante, attenzione per questo alle complicazioni che potranno nascere per disguidi improvvisi.

Nel lavoro buona la vostra capacità di affrontare situazioni che arrivano ad impattare la vostra vita.

Pesci: in amore questo mese di ottobre può portare maggiore serenità, soprattutto a coloro che sono rimasti soli da tempo. Nel lavoro una nuova attività potrebbe comportare emozioni ma anche maggiore impegno, alcuni hanno paura di non farcela.