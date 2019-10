Con il mese di ottobre che sta ormai volgendo al termine, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute nel mese di novembre. Dopo un momento sottotono che ha riguardato tanto l’amore, quanto il fisico e l’ambito lavorativo, finalmente l’Acquario si prepara ad un buon recupero. Già a partire dalle prime giornate del nuovo mese sarà possibile risolvere le problematiche nate in ambito sentimentale e ritrovare l’armonia con il partner.

In ambito lavorativo arriveranno delle soluzioni, tuttavia sarà bene non farsi carico di troppe responsabilità. Anche per il fisico è un buon momento, ma sarà bene non abusare della forma ritrovata. Ecco, di seguito, l’Oroscopo completo del mese di novembre 2019 per il segno dell’Acquario, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche novembre 2019, Acquario

Amore: durante il mese di novembre Venere inizierà un transito che si rivelerà positivo per il segno e lo aiuterà a recuperare dopo alcuni mesi di instabilità e confusione all’interno della sfera sentimentale.

L' Acquario dunque trova delle soluzioni e si avvicina al partner, con il quale durante il mese precedente a causa di problematiche pratiche, riguardanti nella maggior parte dei casi la casa o i soldi, si è trovato spesso a discutere. Dunque le coppie che hanno superato questo momento potranno ritrovare la complicità persa. È un buon momento per gli incontri, anche se questi non porteranno a niente di concreto per il futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi vive una relazione instabile, magari con qualcuno già impegnato o addirittura sposato, farebbe bene a capire quale sia la decisione giusta da prendere. Alti e bassi nei rapporti con Toro, Leone e Scorpione.

Lavoro: con Giove in aspetto positivo, soprattutto la seconda metà del mese porterà delle buone notizie per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sarà infatti un mese vantaggioso e propositivo, in cui si potranno riscuotere i frutti del duro lavoro svolto.

Non è dunque da escludere che qualcuno possa ricevere una proposta vantaggiosa o, nel caso in cui lavorasse in proprio o conducesse un’attività, incrementare i propri guadagni. Particolarmente vantaggiose per il segno si riveleranno del giornate dal 15 al 24, al contrario durante la giornata del 25 novembre l’agitazioni potrebbero tornare a creare delle preoccupazioni. Niente da temere però, sarà solo un momento passeggero, causato dalla stanchezza e destinato a risolversi nel giro di poche ore.

Salute: per quanto riguarda il fisico, il mese di novembre si rivelerà più vantaggioso di quelli precedenti. Sarà infatti possibile per l’Acquario recuperare le energie. Tuttavia, il consiglio degli astri è quello di non abusare della forza ritrovata, meglio dosare gli sforzi e occuparsi di una cosa per volta. Le cure iniziate precedentemente porteranno a dei buoni risultati.