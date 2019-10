L'undicesimo mese dell’anno è alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Capricorno per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute durante il mese di novembre. Un quadro astrale vantaggioso protegge i sentimenti, si potrà recuperare in tal senso e anche le coppie che hanno attraversato dei momenti di crisi potranno ritrovare l’equilibrio perduto. Anche nel lavoro la situazione migliora, tuttavia delle situazioni restano ancora da definire.

Sarà un mese di recupero per il fisico, soprattutto l’ultima parte del mese porterà un buon recupero di energie e vitalità. Ecco di seguito l’Oroscopo completo di novembre 2019 per i nati sotto il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche novembre 2019, Capricorno

Amore: il transito di Saturno e l’ingresso di Giove nel segno si riveleranno molto positivi per il Capricorno durante il mese di novembre.

Sarà possibile, soprattutto durante la seconda metà del mese, recuperare in ambito sentimentale e ritrovare la serenità. Anche chi durante il mese precedente ha attraversato momenti di dubbio e confusione, potrà trovare un chiarimento all’interno del rapporto con il partner e ristabilire l’equilibrio e armonia. Gli astri lasciano presagire interessanti opportunità di incontri, sarà possibile stringere nuovi contatti e dare nuova forza a vecchi legami, soprattutto con i nati sotto il segno dei Pesci, dello Scorpione e Vergine.

Lavoro: durante i mesi precedenti l’opposizione di Marte potrebbe aver causato delle problematiche nate sotto il segno del Capricorno per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Nervoso ed irritabile il segno infatti non si è risparmiato dalla accendere polemiche e discussioni con soci e collaboratori. Durante il mese di novembre e soprattutto a partire dal giorno 20, sarà possibile per il segno risolvere le problematiche.

Tuttavia fino a questo momento sarà bene essere cauti ed evitare di assumere un atteggiamento critico e scorbutico nei confronti delle persone che vi circondano. Durante la seconda metà di novembre dunque sarà possibile recuperare in ambito lavorativo, ma se nonostante gli sforzi, continuaste a non ricevere un riconoscimento per il lavoro svolto, potreste iniziare a guardarvi intorno. Secondo il presagio degli astri delle problematiche potrebbero sorgere per quanto riguarda la casa o la proprietà.

Salute: le prime giornate del mese, almeno fino al 16, si riveleranno ancora leggermente sottotono per quanto riguarda il fisico. Non è da escludere che i nati sotto il segno del Capricorno possono risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici. Tuttavia a partire dal giorno 16 con l’entrata di Giove nel segno la situazione cambierà radicalmente, potrete recuperare le energie e la grinta.

Inoltre le cure iniziate in questo periodo porteranno dei buoni risultati.