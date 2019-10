Il week end si avvicina con i presagi degli astri e delle stelle per venerdì 18 ottobre. Sarà una giornata interessante per i Gemelli, che potranno concentrarsi sui sentimenti e vivere delle belle emozioni ma anche per la Bilancia, che potrà trovare le soluzioni che da tempo cercava. Al contrario, il Toro potrebbe vivere dei momenti di agitazione a causa di preoccupazioni finanziarie; di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di venerdì 18 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno 18 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: a causa della Luna dissonante delle ultime giornate non sono mancati i conflitti, sia a livello sentimentale che per quanto riguarda la sfera professionale. Durante la giornata sarà possibile recuperare e godere di un po’ di un buon momento di tranquillità, che farete bene a sfruttare al massimo. Il weekend infatti potrebbe rivelarsi un tantino sottotono, soprattutto per il fisico.

Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare fastidi fisici, soprattutto a gambe e schiena.

Toro: durante la giornata di venerdì 18 ottobre delle discussioni potrebbero nascere in famiglia e all’interno del rapporto con il partner a causa di problemi legati alla sfera economico-finanziaria. Cercate di risolverli con cautela e diplomazia, evitando che vadano a rovinare alcuni legami importanti.

Gemelli: quella di venerdì, come d’altronde l'intero weekend, si rivelerà una giornata positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Saranno delle giornate interessanti per le relazioni ma anche per i single, che potrebbero fare degli incontri importanti per il futuro. Al contrario all’interno della sfera lavorativa potrebbe presentarsi un piccolo inconveniente, come un ritardo o una mancata consegna.

Cancro: è un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, le giornate precedenti sono state vantaggiose per coloro i quali desideravano avanzare una proposta o lanciare un progetto. Durante la giornata di venerdì però il Cancro torna ad occuparsi dei sentimenti, che per tutto il weekend e ricopriranno un ruolo centrale. Chi vive in coppia e ha un rapporto stabile che dura da tempo potrebbe parlare di progetti importanti per il futuro, mentre i single potrebbero fare degli incontri intriganti.

Leone: è un periodo alquanto sottotono per il segno, che sta vivendo dei momenti di agitazione e tensione. Il consiglio degli astri per queste giornate è quello di tenere i nervi ben saldi; se ci sono delle problematiche cercate di risolverle con ordine e diplomazia, evitando le agitazioni ma soprattutto di riversare l’ansia sulle persone intorno a voi.

Vergine: nonostante questo sia un momento positivo per il segno, sia per quanto riguarda l’amore che lambito lavorativo, la giornata di venerdì 18 ottobre potrebbe riservare delle preoccupazioni.

Non mancheranno infatti le incertezze e i momenti sottotono; dei conflitti potrebbero accendersi all’interno dei rapporti sentimentali e interpersonali. Il consiglio gli astri è di concedersi un momento di riposo e riordinare le idee.

Bilancia: giornata positiva per il segno che potrà risolvere delle problematiche e ottenere dei buoni risultati, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Al contrario il weekend si rivelerà un tantino sottotono e qualcuno potrebbe accusare di un calo fisico. Anche in amore i contrasti non mancheranno, agire con cautela.

Scorpione: sarà una giornata molto positiva per il segno, che riscoprire il piacere delle piccole cose e le gioie delle emozioni più inaspettate. È un buon momento per parlare di sentimenti, per recuperare un rapporto in crisi o cercare un riavvicinamento con qualcuno ormai lontano. Ci sarà inoltre un buon recupero per il fisico, energia e forza non mancheranno al segno e le cure e i trattamenti iniziati in questo periodo porteranno ad ottimi risultati.

Sagittario: le giornate precedenti sono state abbastanza faticose per il segno, che durante questa giornata potrebbe risentire di un calo fisico. Quello di cui adesso avete più bisogno è riposo, prendetevi cura di corpo e mente. In questa giornata cercate di evitare i conflitti e vivete con più serenità e sentimenti.

Capricorno: sarà un venerdì fortunato in cui si potrà ottenere molto, dunque gli astri consigliano ai nati sotto il segno del Capricorno di non restarsene con le mani in mano, ma di farsi avanti per ottenere ciò che desiderano. Sarà una giornata positiva sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la sfera sentimentale, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: l'inizio di questa terza settimana di ottobre è stato abbastanza faticosa per il segno, ma con l’avvicinarsi del weekend l’Acquario può tirare un sospiro di sollievo. Certo non tutte le problematiche troveranno facile soluzione, ma potrete vivere delle giornate più serene e prive di conflitti. Bel recupero anche per il fisico.

Pesci: quella di venerdì 18 ottobre sarà una giornata un po’ sottotono per il segno, che risentirà della stanchezza accumulata. C'è insoddisfazione e agitazione nell’aria, il consiglio delle stelle è quello di ritagliarvi dei momenti per voi stessi, per dedicarvi ai vostri hobby o semplicemente per leggere un buon libro. Gli astri ci fanno sapere che con l’arrivo del mese di Dicembre molte delle problematiche incontrate troveranno soluzione.