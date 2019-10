Il fine settimana è ormai alle porte, vediamo quali piani hanno in serbo gli astri per la giornata di domani sabato 19. Il weekend si rivelerà un momento di agitazione per l'Ariete, ma anche per l'Acquario per il quale le agitazioni sembrano non volersi placare. Giove nel segno favorisce il Sagittario, rendendolo energico e positivo. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 19 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno 19 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: è stata una settimana abbastanza agitata per il segno e le tensioni sembrano non volersi placare neanche durante il weekend. Gli astri consigliano all’Ariete di agire con molta cautela ed evitare la nascita di contrasti sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Forse sarebbe meglio concedersi un momento di riposo, in cui cercare da soli le risposte che ancora non siete riusciti a trovare.

Toro: la giornata di sabato 19 ottobre sarà positiva per il segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se durante la settimana ci sono stati dei conflitti all’interno del rapporto di coppia o in famiglia, ora sarà possibile risolverli. Attenzione però alle spese.

Gemelli: durante la giornata di domani qualcuno potrebbe risolvere una questione economica. Sarà infatti la giornata ideale per coloro i quali devono concludere una trattativa, fare un acquisto immobiliare o un investimento.

È un buon momento anche per parlare di sentimenti e gli incontri sono favoriti.

Cancro: giornata ideale per cercare di rafforzare il vostro rapporto di coppia o per recuperare agli squilibri delle giornate precedenti. Anche i single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero fare un incontro inaspettato. È inoltre un momento vantaggioso dal punto di vista fisico, le energie non mancano così come anche la voglia di fare.

Leone: sarà un sabato agitato per il segno, soprattutto in ambito sentimentale, infatti, potrebbero nascere delle tensioni. Il consiglio delle stelle è quello di cercare di non esasperare queste piccole problematiche, che potrebbero sfociare in litigi veri e propri o discussioni. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe essere chiamato a prendere una decisione, meglio fare una scelta entro l’inizio del mese di novembre.

Vergine: il weekend sarà un momento molto interessante per il segno, che vivrà 48 ore positive sia dal punto di vista sentimentale che per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Tuttavia non sarà un momento positivo per il fisico, la stanchezza e lo stress accumulato potrebbero causare un calo di energie e qualcuno potrebbe risentire di fastidi fisici, soprattutto dolori allo stomaco.

Bilancia: sarà bene per i nati sotto questo segno ricordare che la fretta è una cattiva consigliera.

Durante le prossime ore sarà bene per la Bilancia evitare le scelte improvvise, soprattutto laddove si parla di un importante cambiamento. Il consiglio è quello di prendervi tutto il tempo necessario e di scegliere seguendo il vostro cuore. Periodo positivo per il lavoro.

Scorpione: durante la settimana qualcuno potrebbe aver risentito di un calo fisico e lievi malesseri. Sabato sarà possibile recuperare le energie, ma sarebbe bene evitare gli sforzi e le situazioni che potrebbero causarvi stress e agitazione. Momento positivo per i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti dalle stelle.

Sagittario: la Luna non è più in opposizione e grazie a Giove nel segno la seconda metà di ottobre si rivelerà un momento positivo per il Sagittario, che finalmente può recuperare energie e terreno. È un momento vantaggioso sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale. Ovviamente nulla verrà regalato al segno, ma con la giusta dose di impegni sarà possibile raggiungere i risultati sperati.

Capricorno: sarà un weekend positivo, anche se le prime ore della giornata di sabato 19 potrebbero riservare delle problematiche. La settimana è stata impegnativa e la stanchezza accumulata potrebbe rendervi più irritabili del solito. Non preoccupatevi però il recupero arriverà presto e potrete concedervi 48 ore di svago e divertimento.

Acquario: continua per il segno un momento sottotono, sarà forse che alcuni di voi hanno perso un po’ quelli che erano i loro obiettivi. Le stelle consigliano ai nati sotto il segno dell’Acquario di concentrarsi sul futuro e focalizzarsi sulle mete da raggiungere. All’interno dell’ambito sentimentale non mancheranno i conflitti, cercate di mettere l’orgoglio da parte e di trovare insieme alla vostra dolce metà un chiarimento. I single alla ricerca di nuovi incontri non saranno favoriti dalle stelle e le relazioni che nascono in questo momento potrebbero non avere sbocchi futuri.

Pesci: quella di sabato 19 ottobre sarà una giornata di forza per i sentimenti, anche se non vedendovi ricambiati potreste indispettirvi e trasformare questo in una vendetta personale. È un buon momento per coloro i quali sono alla ricerca di nuovi incontri e anche chi durante le giornate precedenti ha attraversato dei momenti di agitazione all’interno del rapporto di coppia si appresta a trovare delle soluzioni.