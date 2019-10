Il weekend è ormai arrivato, vediamo quali sono i presagi degli astri per i 12 segni dello zodiaco per quanto riguarda amore, lavoro e salute di domenica 27 ottobre. Sarà una giornata molto vantaggiosa per la Bilancia, che potrà fare affidamento sulla Luna nel segno. Al contrario gli alti e bassi non mancheranno per il Leone, protetto da un quadro astrale contrastante e per il Cancro, che potrebbe affrontare delle problematiche in famiglia e/o in amore. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di domenica 27 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 27 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: il weekend ha portato dei miglioramenti all’interno della vita del segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Energico e grintoso l’Ariete si prepara a vivere una giornata interessante, dove però potrebbero nascere delle tensioni. Il vostro essere schietti e sinceri potrebbe portare alla nascita di contrasti, cercate di esporre le vostre opinioni senza imporvi su quelle altrui.

Nonostante ciò gli astri favoriscono i viaggi e i contatti con le altre città.

Toro: il consiglio degli asti per la giornata di domenica 27 ottobre è di concedervi un po’ di riposo, curando la salute di mente e corpo. In amore così come in ambito lavorativo non mancano le tensioni e lo stress accumulato potrebbe impedire al segno di affrontarle nel migliore dei modi. Con l’avvicinarsi del mese di novembre sarà possibile risolvere alcune delle problematiche che vi preoccupano, anche se le tensioni non si placheranno del tutto.

Gemelli: durante questa giornata gli influssi di Marte vi doneranno una marcia in più ed aiuteranno il segno a scindere tra ciò che è utile e apporta dei miglioramenti alla propria vita e ciò che invece non lo è. Il segno ha bisogno di rivedere alcune delle sue priorità per avvicinarsi agli obiettivi prefissati, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove durante la settimana sono nate non pochi momenti di tensione.

Weekend positivo per parlare di sentimenti e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: le stelle non sono in opposizione e soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, durante le prossime ore potrebbero nascere situazioni interessanti. Il presagio degli astri si riferisce in particolar modo a chi lavora a contatto con il pubblico o è a capo di un’attività. Al contrario la sfera sentimentale e familiare potrebbero riservare delle tensioni, i conflitti non mancheranno.

Siate cauti e cercate di ridurli prima che dilaghino.

Leone: un quadro astrale contrastante si riflette sul segno durante la giornata di domenica 27 ottobre. Infatti mentre il Leone potrà fare affidamento sul favore della Luna, dovrà scontrarsi con gli influssi opposti di Sole, Marte e Venere. Da un po’ di tempo potreste voler affrontare un discorsetto con qualcuno che non si è rivelato molto gentile nei vostri confronti, il consiglio degli astri è quello di essere diplomatici e scegliere con saggezza le parole da usare.

Novembre porterà dei miglioramenti.

Vergine: è stata una settimana faticosa per il segno, che ora ha bisogno di recuperare non solo energia e forza, ma anche buon umore e ottimismo. Durante questa giornata potrete fare affidamento sugli influssi della Luna, tuttavia sarà bene evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi, ma soprattutto evitare situazioni di stress e conflitti.

Bilancia: la Luna nel segno aiuta a concentrarvi sull’amore e gli affetti durante questa domenica. Gli astri favoriscono i momenti di svago, le gite fuori porta e le serate tra amici. Anche gli incontri sono favoriti. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Scorpione: questa domenica fungerà da preparazione in vista di una settimana molto positiva, che vede lo Scorpione protetto da un quadro astrale molto vantaggioso, grazie agli influssi di Sole, Venere e Mercurio. Sarà un buon momento non solo per quanto riguarda il fisico, ma anche per le questioni sentimentali e gli affari. Dunque se c’è un obiettivo che volete raggiungere, questo è il momento ideale per farsi avanti.

Sagittario: Marte nel segno vi rende energici, creativi e battaglieri. Resistere al vostro fascino sarà quasi impossibile, le persone intorno a voi verranno contagiate dalla vostra esuberanza. È un momento vantaggioso dunque per i rapporti interpersonali e sentimentali, ci sarà serenità e voglia di nuove emozioni all’interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Capricorno: questa domenica sarà bene concedersi il riposo fisico e mentale di cui avete bisogno. La settimana è stata molto impegnativa per voi ed ora avete bisogno di rilassarvi e di riordinare le idee. Questo non sarà affatto una cosa negativa, ma vi permetterà di ricominciare nel migliore dei modi la nuova settimana, durante la quale potrete fare affidamento su un quadro astrale più vantaggioso.

Acquario: già a partire dalla giornata di sabato il segno ha potuto beneficiare di un recupero fisico. La giornata di domenica 27 ottobre tuttavia sarà ancora un po’ movimentata, soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali e l’ambito lavorativo. Non temete però, con l’inizio del mese di novembre il segno potrà recuperare anche in tal senso e finalmente riscattarsi dopo un ottobre particolarmente sottotono.

Pesci: sarà una giornata positiva, grazie agli influssi di Sole, Marte e Venere potrete godere di un momento di serenità e armonia, soprattutto per quanto riguardi i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. Con l’avvicinarsi del mese di novembre il segno va incontro ad un progressivo momento di recupero, durante il quale alcuni nodi verranno finalmente al pettine.