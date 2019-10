Una nuova settimana è appena iniziata, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di martedì 29 ottobre, per i dodici segni. Sarà una giornata faticosa per il Toro: le controversie nate precedentemente, infatti, non sembrano volersi arrestare. Al contrario il Sagittario potrà fare affidamento su un quadro astrale estremamente positivo sia in amore, che in ambito lavorativo.

Recupera il Leone, anche se il Sole e la Luna dissonante invitano a evitare eccessivi sforzi fisici. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di martedì 29 ottobre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 29 ottobre segno per segno

Ariete: è da settembre che il segno è alla ricerca della strada giusta da intraprendere e finalmente durante le prossime giornate avrà tutte le risposte alle proprie domande.

Nonostante Marte sia ancora in posizione dissonante, queste giornate conclusive del mese di ottobre si riveleranno positive per l’Ariete, che potrà prendersi alcune rivincite sia per quanto riguarda i sentimenti, che la sfera lavorativa.

Toro: durante questa giornata non sarà semplice rimanere sereni, le tensioni nate precedentemente in famiglia o all’interno della sfera sentimentale sono destinate a continuare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dunque anche martedì 29 ottobre non risparmierà il Toro dall’affrontare liti e discussioni. Attenzione a non riversare lo stress accumulato all’interno della sfera professionale o rischierete di compromettere il lavoro svolto.

Gemelli: durante queste giornate il segno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare dei fastidi fisici. Gli astri consigliano di limitare gli sforzi e di agire con attenzione.

Sarà infatti bene evitare un atteggiamento critico e polemico nei confronti delle persone che vi circondano, soprattutto in ambito lavorativo.

Cancro: in ambito lavorativo avrete una grande energia da sfruttare, la voglia di fare non mancherà e nel caso in cui questo sia necessario, vi aiuterà a risolvere alcune problematiche. Alcuni progetti o trattative nate durante il mese di settembre o di ottobre, infatti, potrebbero dare dei segni di cedimento, sarà bene occuparsene tempestivamente.

In questo contesto meglio ritagliarsi del tempo da dedicare all’amore per non perdere la serenità raggiunta.

Leone: con Sole e Luna dissonanti le stelle invitano il segno a essere cauto e a non fare troppe cose insieme. Se all’interno della sfera familiare o della rapporto di coppia sono nate delle incomprensioni, queste restano aperte, ma sarebbe bene cercare di chiarirle completamente entro la fine del mese di novembre.

Per chi, precedentemente, ha risentito di un calo fisico, inizierà dalle prossime ore un buon momento di recupero.

Vergine: questa nuova settimana inizia con un calo fisico, i nati sotto questo segno avvertiranno alcuni fastidi, soprattutto a gambe e schiena. Il consiglio degli astri è di dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e di concedervi un momento di riposo. Le giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre potrebbero rivelarsi difficili per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali, muovetevi con cautela.

Bilancia: a casa della dissonanza di Saturno, la giornata di martedì 29 ottobre potrebbe riservare delle problematiche al segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Al contrario le giornate di mercoledì e giovedì si riveleranno positive, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. Anche gli incontri sono favoriti.

Scorpione: durante le prossime giornate il segno potrebbe essere chiamato a prendere un’importante decisione. Presto potrebbe, infatti, esserci un’importante riunione di lavoro o un incontro familiare, volto a ridefinire alcuni aspetti che durante il mese di ottobre hanno creato delle incertezze. È un buon momento per parlare di sentimenti, anche coloro che decideranno di ricominciare dopo una separazione o una storia finita saranno avvantaggiati dagli astri e potranno fare incontri interessanti per il futuro.

Sagittario: un quadro astrale molto positivo protegge il segno durante questa settimana e avvantaggia coloro i quali decidono di rimettersi in gioco. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove si potranno ottenere delle belle soddisfazioni, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. All’interno del rapporto di coppia c’è serenità e complicità, mentre i single potrebbero fare incontri veramente interessanti. Anche se non siete alla ricerca dell’anima gemella, essa potrebbe presentarsi a voi.

Capricorno: questo è un momento di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda la forma fisica. È un buon momento per coloro i quali desiderano intraprendere trattamenti o cure specifiche, questi infatti porteranno buoni risultati. Per quanto riguarda, invece, la sfera sentimentale e l’ambito lavorativo, potrebbero esserci ancora delle questioni da risolvere. Ciononostante, entro la fine dell’anno avrete tutte le risposte di cui necessitate.

Acquario: la giornata di martedì 29 ottobre potrebbe rivelarsi complicata dal punto di vista lavorativo, dove potrebbero nascere delle problematiche. Al contrario è un buon momento per il fisico, già a partire dalle giornate precedenti, i nati sotto questo segno hanno potuto constatare un miglioramento e recuperare le energie. Lo stesso vale per l’ambito sentimentale, dove pian piano si potranno trovare dei chiarimenti.

Pesci: durante questa giornata il segno avrà una forte grinta ed energia, che gli darà la spinta necessaria a risolvere alcune problematiche nate durante le giornate precedenti, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dei chiarimenti, dunque, arriveranno all’interno dei rapporti di coppia, mentre i single potranno lanciarsi alla ricerca di nuovi incontri. Migliora l’ambito lavorativo, anche se i risultati a cui ambite potrebbero essere ancora lontani.