La seconda settimana di ottobre è ormai entrata nel vivo, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per al giornata di domani, mercoledì 9? Un quadro astrale positivo protegge i nati sotto il segno dei Pesci, che vivranno bei momenti di emozione per quanto riguarda i sentimenti e potrebbero ottenere maggiori certezze lavorative. Anche per il Leone l'Oroscopo lascia presagire un buon recupero, soprattutto per la sfera professionale e le questioni economiche.

Momento assolutamente favorevole per i Gemelli, anche se qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico. Ecco di seguito l'oroscopo completo su amore, lavoro e salute di mercoledì 9 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno, mercoledì 9 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: con l’inizio di questa nuova settimana è arrivato per il segno un momento di recupero, che ha coinvolto in un primo momento la sfera lavorativa e la salute.

Con l’avvicinarsi del week end in ambito sentimentale potrebbero esserci dei cambiamenti significativi, sarà possibile risolvere alcune delle problematiche nate precedentemente e godersi un po’ di serenità.

Toro: nonostante Venere in opposizione quella di mercoledì 9 ottobre sarà una giornata di recupero per il segno, che ora più che mai ha bisogno di fare chiarezza su alcuni aspetti della propria vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In ambito lavorativo e all’interno della sfera sentimentale potrebbero nascere piccole discussioni, alle fine delle quali però potrete ricevere le conferme che aspettavate.

Gemelli: un oroscopo positivo protegge i sentimenti e aiuta le relazioni nate da poco ad acquisire maggior importanza e stabilità. L’amore è tra i protagonisti di questo ottobre 2019 per il segno e regalerà belle emozioni. In ambito lavorativo non manca la stanchezza, ma si possono ottenere buoni risultati.

A partire da stasera qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico o accusare qualche malessere stagionale.

Cancro: dopo un periodo di tensioni e malumori, finalmente la serenità torna all’interno della sfera sentimentale. È un buon momento per le relazioni e i rapporti interpersonali in generale, la vostra ricerca della verità vi ha aiutato a distinguere tra le persone da tenere nella vostra vita e quella da allontanare, ora potete godere della tranquillità ritrovata.

Momento positivo per gli affari e le trattative.

Leone: sarà un mercoledì positivo, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera economica. Chi sta provando a recuperare dal punto di vista finanziario potrebbe trovare l’idea giusta per perseguire con successo questo obiettivo. Un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e potrebbero presentarsi delle buone occasioni di recupero.

Alti e bassi in amore.

Vergine: sarà una giornata faticosa per il segno, che dal punto di vista fisico subirà un calo. Durante le prossime ore sarà bene concedersi un po’ di riposo, evitare gli sforzi, ma anche le polemiche e i nervosismi. Gestire i rapporti interpersonali potrebbe essere più difficile del solito, siate cauti.

Bilancia: sono giornate di alti e bassi per il segno, che soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la sfera economica si trova a fare i conti con qualche difficoltà. Durante la giornata di mercoledì 9 ottobre liti e discussioni potrebbero nascere con colleghi e/o superiori, siate cauti, cercate di esprimere le vostre idee senza agitazione o presunzione.

Scorpione: questo primo mese autunnale vi vede tra i preferiti delle stelle, dunque non mancano le emozioni e novità. È un buon momento dal punto di vista fisico, le cure e i trattamenti iniziati in questo periodo porteranno ai risultati sperati. Grazie a Venere favorevole è inoltre un buon momento per l’amore, per fare progetti di coppia o instaurate nuove conoscenze.

Sagittario: durante questa giornata potrebbero nascere delle tensioni, soprattutto in ambito lavorativo, dove potreste trovarvi a discutere, anche piuttosto animatamente. Il consiglio degli astri è di provare a contenere e gestire la vostra rabbia, pur avendo ragione, passereste immediatamente dalla parte del torto. Gestite le problematiche con cautela ed evitate di riversarle in amore.

Capricorno: quella di mercoledì 9 ottobre sarà una giornata di riflessione ed introspezione per il segno, che ha bisogno di ristabilire le proprie priorità. Durante le prossime ore alcuni rapporti verranno rivalutati e a fine analisi vorrete tenere solo quello che porta un reale vantaggio alla vostra vita.

Acquario: sarà una giornata sottotono per il segno, sia in amore che in ambito lavorativo le problematiche sembrano non volersi placare. Alcuni di voi sono giunti ad un punto estremo, la stanchezza e la tensione accumulata vi impediscono di ragionare con lucidità. Sarà bene prendersi un po’ di tempo per sé stessi e riordinare le idee.

Pesci: giornata molto positiva, grazie anche al transito della Luna. È un buon momento per i sentimenti, chi ha un rapporto stabile, che dura da tempo, può fare progetti per il futuro, come il matrimonio o un figlio, mentre i single potrebbero anche incontrare l’anima gemella. Sul lavoro sono favoriti gli imprenditori e i giovani, chi vuole dare vita ad un nuovo progetto o attività potrà fare affidamento su un oroscopo completamente favorevole.