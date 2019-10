L'Oroscopo del weekend, di sabato 2 e domenica 3 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornate saranno. Dopo una settimana frenetica e carica di impegni, per molti giungerà il tempo di rifiatare e ricaricare le pile. Molti, in partenza per il ponte novembrino, si ritroveranno a fare i conti una serie di vicende inaspettate. Tra pioggia, svaghi e uscite extra, si prospetta un weekend a dir poco indimenticabile.

Qualcuno riceverà una telefonata o una visita di un parente, qualcun altro si sentirà giù di umore, altri ancora si ritroveranno al centro di un problema casalingo. Approfondiamo scoprendo le previsioni del fine settimana per tutti i segni.

Astrologia del weekend: i segni zodiacali da Ariete a Vergine

Ariete - Sabato non si prospetta una giornata facile da affrontare, infatti la pressione si fa sentire.

Attenzione agli sbalzi di temperatura, copritevi bene. In amore o in famiglia potrebbero verificarsi delle discussioni, alla fine sarete voi ad arrabbiarvi per un nonnulla. Ultimamente vi sentite persi e profondamente insoddisfatti, inoltre nel lavoro urge chiarezza. In casa ci saranno delle sistemazioni da fare e dei lavoretti improrogabili. Domenica qualcuno potrebbe telefonare o venirvi a trovare.

Cercate di riposare perché le prossime settimane saranno durissime.

Toro - L'oroscopo del 2-3 novembre vi vede in stato di agitazione psicofisica, avete una gran voglia di fare cose nuove. Siete un segno curioso, quindi vi prestate volentieri al gioco. Non rivangate il passato, quello che è stato è stato. Imparate a costruire le fondamenta per un solido futuro partendo da voi stessi. Uscite previste al sabato sera.

La domenica potreste dormire un po' di più. Siate più aperti di mente e lasciatevi andare. In amore provate dei forti sentimenti ma avete paura di non essere ricambiati o di ferirvi nuovamente.

Gemelli - Amate la vostra famiglia ma a volte preferite starvene soli. Sognate di viaggiare e volete più tempo e denaro per i vostri desideri. Purtroppo la vita è una lotta continua ma quello che conta è stare bene con il proprio io interiore.

Sabato sera non esagerate con il cibo. Domenica sono previste delle uscite, specialmente al mattino. Non si escludono pettegolezzi e incontri inaspettati. Incontrerete qualcuno che prova una cotta segreta per voi.

Cancro - Weekend scintillante per voi nati sotto questo segno estivo. Nonostante vi impegniate più di tutti, non ricevete i giusti riconoscimenti e questo vale specialmente per chi lavora o studia.

Bisogna tenere presente che la vana gloria è una sorta di premio di consolazione per i perdenti. Spesso vi sembra di non valere niente ma siete molto rispettati e invidiati. Nella vita avete sempre lottato più duramente di tutti. Pensate a voi stessi in questa giornata, per una volta fregatevene degli altri. Avete una famiglia che vi supporta e in amore siete molto amati. Avete tanti ammiratori segreti e siete tra i segni più sensibili, romantici e magnifici dello zodiaco. Nel fine settimana qualcuno che apprezzate si farà vedere o sentire. Partite per un viaggio fuori porta, se possibile. Non scoraggiatevi e cogliete l'attimo!

Leone - Arricchite la vostra esistenza con un nuovo hobby e non pensate all'invidia degli altri nei vostri confronti. Sfruttate questo weekend per mettervi in pari e per recuperare certi ritardi. Siete un segno volubile e sospettoso. State sempre in guardia e non apprezzate di essere scavalcati. Odiate essere comandati, infatti, nel lavoro non vedete di buon occhio i superiori e i colleghi. Nonostante ciò, siete abili a fare buon viso a cattivo gioco. Continuate a percorrere la vostra strada, prima o poi arriverete al traguardo.

Vergine - Dopo una lunghissima settimana arriva il momento di prendersi una meritata pausa. Chi non ama vedere gente può sempre trascorrere il weekend in casa, magari davanti alla tv. Sabato e domenica le stelle sono un po' dissonanti e non aiutano. Nei rapporti c'è tensione o una distanza incolmabile. Uno dei due partner sembra avere la testa altrove. La salute è in miglioramento, continuate a curarvi. Sono in dirittura d'arrivo certe somme di denaro che vi permetteranno di respirare per un po'.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - L'oroscopo del weekend vi vede alle prese con molta stanchezza specie dopo giornate di duro lavoro e di scintille sotto le lenzuola. In amore, le coppie temono tradimenti, ma non siate paranoici e invadenti perché anche l'altro ha bisogno del suo spazio. Chi è single attira solo persone sbagliate e prive di contenuto, è meglio stare soli che male accompagnati. In vista della seguente settimana, riposatevi moltissimo e concedetevi uno sfizio appagante. In famiglia e in casa dovrete darvi da fare. Il lavoro regala soddisfazioni grazie al vostro impegno.

Scorpione - Ciò che è nato lo scorso mese, va curato e seguito passo per passo. Questo ultimo discorso vale soprattutto in amore. Sfruttate questo weekend di riposo per recuperare il tempo perso e rigenerate la mente. Lasciate fuori dalla porta di casa tutte le problematiche lavorative o scolastiche. Non affannatevi più di tanto a cercare di far cambiare idea a qualcuno perché non serve a niente. Sabato sera sono previste delle possibili uscite in compagnia, divertitevi senza esagerare e senza fare tardi altrimenti domenica vi sveglierete malconci.

Sagittario - Le previsioni meteorologiche non sono molto promettenti per questo fine settimana, ma non lasciatevi frenare dalle condizioni esterne. Avete corso tanto nelle scorse giornate, per questo meritate una bella pausa a prescindere dalle piogge. Dunque, dedicatevi ai vostri hobby o a fare qualcosa che vi appaga interiormente. Si prevede un weekend scintillante e costruttivo.

Capricorno - La prossima sarà una settimana carica di lavoro e aspettative. Sognate un futuro brillante e ricco di opportunità per voi e per i vostri cari. In famiglia ci potrebbero essere delle discussioni ma non esagerate con le parole perché potrebbero ferire. Ritagliate uno spazio per i vostri momenti di solitudine e, se un partner risulta invadente, parlateci chiaro. Nessuna novità per i single, magari la prossima settimana andrà meglio.

Acquario - Coloro che hanno intrapreso un percorso a due da poco, avranno ottime chance di consolidare il legame. Chi è single nelle due serate del weekend ha ottime possibilità di conoscere delle persone interessanti. Bisogna vivere alla giornata, quindi mettetevi in gioco e lasciatevi andare. Polemiche in famiglia o con il partner. Se una certa persona vi suscita solamente emozioni negative, allontanatela. Queste saranno due giornate che permettono di recuperare alla grande.

Pesci - Siete un segno molto sensibile, vi chiedono spesso una mano e siete sempre disposti a farvi in quattro per gli altri. L'oroscopo del fine settimana vi vede esausti e privi di energia. Dovete prendere del tempo per voi stessi e fare qualcosa di gratificante. Concedetevi una giornata dal parrucchiere oppure dall'estetista. Trascorrete il weekend in compagnia di persone altruiste e piacevoli. Fate shopping ma senza esagerare altrimenti rischiate di andare in rosso. Se siete soli da tempo, è giunto il momento di lanciarsi nella mischia e intraprendere un nuovo percorso di vita. Presso la fortuna busserà alla vostra porta.