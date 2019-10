L'Oroscopo di giovedì 10 ottobre si prospetta all'insegna di un importante cambiamento per l'Acquario. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione. Alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero sentire il bisogno di prendersi una pausa. Nelle ultime settimane ci sono stati parecchi ripensamenti riguardo ad alcune decisioni prese.

Avrete bisogno di capire quali sono le vostre priorità.

Toro: nell'ultimo periodo ci sono stati dei cambiamenti nella vostra vita, che vi hanno costretto a rivedere alcune decisioni prese nel passato. Avevate alcuni punti fermi che in certi casi sono venuti meno. L'aspetto professionale della vostra vita sembra aver subito un drastico cambio di rotta.

Gemelli: in questa giornata di giovedì 10 ottobre potrete usufruire di una grande energia per mettervi in gioco.

Al momento non avete molte certezze su cui poter fare affidamento, ma state facendo tutto il possibile per portare avanti i vostri obbiettivi con tutta la tranquillità possibile. Entro fine anno saranno premiati i vostri sforzi.

Cancro: Venere in ottimo aspetto aiuterà il vostro rapporto con gli altri. dovrete dimostrare alla persona che amate di tenere a lei e cosa siete disposti a fare. Se ci sono ancora in corso dei battibecchi che riguardano questioni passate, dovrete fare di tutto per andare avanti e sistemare la situazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: per i nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbe essere necessario prendersi una pausa. Non dovrete agire in funzione degli altri o dare troppo peso a ciò che si aspettano da voi le persone che vi circondano. Fate quello che sentite, senza assumervi troppi impegni che vi causerebbero uno stress eccessivo.

Vergine: in questa giornata del 10 ottobre potrebbe palesarsi davanti a voi una bella opportunità.

Dovrete fare attenzione e sfruttare al meglio ogni occasione, senza aver troppa paura di rischiare. Siete delle persone molto previdenti, anche se alcune volte tendete a soffermarvi troppo sui dettagli.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: siete delle persone diplomatiche, che riescono ad avere un approccio con le persone molto pacato e socievole. Grazie al vostro modo di fare riuscirete a risolvere alcune problematiche che in questo periodo sembrano circondarvi.

A livello professionale sembra essere un periodo abbastanza proficuo.

Scorpione: in questo periodo siete molto stanchi e agitati. La vostra condizione potrebbe giocare a vostro sfavore se non riuscirete a contenervi. Sul lavoro potrebbero nascere diverse polemiche, motivo per cui sarà necessario che siate molto cauti. Qualcuno potrebbe cercare di mettervi in cattiva luce.

Sagittario: amate le sfide e mettervi alla prova.

Il 10 ottobre sarà una giornata contraddistinta dalla determinazione e dalla voglia di fare. State affrontando diverse sfide in questo periodo e grazie al vostro impegno potrete riuscire a raggiungere i giusti risultati. Attenzione agli invidiosi che vogliono provare a rovinare il vostro entusiasmo.

Capricorno: Venere vi renderà particolarmente fortunati. I single potranno fare degli incontri molto interessanti. Per voi sarà parecchio facile andare d'accordo con chi vi sta intorno grazie al vostro carisma

Acquario: in questa fase sarete protagonisti di un cambiamento molto importante. Avrete delle priorità dal punto di visto affettivo. L'ambito lavorativo della vostra vita sembra invece essere ancora molto precario. In queste giornate avrete bisogno di sentirvi più vicini alla vostra famiglia e alle persone che amate.

Pesci: in questo giovedì 10 ottobre avrete meno preoccupazioni con cui dover fare i conti. Le persone che vi stanno intorno vi faranno sentire più amati ed appagati. Se avete attraversato momenti difficili, adesso sarà il momento più opportuno per ripartire con maggiore carica.