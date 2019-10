Il weekend è arrivato e un’altra settimana sta per concludersi: scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, 13 ottobre. Sarà una domenica positiva per l'Ariete, per il quale si presagisce un buon recupero in campo sentimentale, ma anche per il Sagittario che potrà fare affidamento sugli influssi della Luna nel segno. Momento sottotono per l'Acquario. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di domenica 13 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno, domenica 13 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: dopo un momento sottotono, il segno ritrova la stabilità in campo sentimentale, dove già a partire dalla giornata di sabato sono giunti dei chiarimenti. Questa domenica trascorrerà senza infamia e senza lode, ma fungerà da preparazione in vista di una settimana molto positiva, soprattutto per ciò che riguarda il lavoro.

Nel corso della nuova settimana si potranno concludere degli affari o trattative vantaggiose e anche migliorare la propria sfera economica.

Toro: durante questo weekend il segno ha poco tempo da dedicare all’amore e agli affetti, infatti, tra i suoi principali pensieri c’è la volontà di raggiungere un successo lavorativo, come presentate un progetto o lanciare un’attività. Questa giornata sarà positiva per le questioni professionali e si potranno gettare basi solide per progetti futuri.

A fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici.

Gemelli: domenica 13 ottobre sarà una giornata vantaggiosa per il segno sotto tutti i punti di vista. È un buon momento per l’amore, vi sentite romantici e desiderosi di ricevere l’affatto delle persone care. All’interno dei rapporti di coppia si potranno vivere belle emozioni e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Periodo positivo anche per il lavoro e gli affari grazie agli influssi di Marte e Sole.

Cancro: gli astri incoraggiano i cambiamenti, è un momento positivo per il segno sia per l’amore che per la sfera professionale. Le prossime ore sono ideali per coloro i quali desiderano avanzare una proposta o lanciare un progetto, qualcuno potrebbe avere un miglioramento anche dal punto di vista economico. Serenità per i sentimenti, incontri favoriti.

Leone: nonostante gli sforzi per migliorare la vostra vita professionale ed economica i risultati ambiti sono ancora lontani. Durante la giornata di domenica 13 ottobre vi sentirete giù di morale, pessimisti, e come se non bastasse, qualcuno risentirà anche di un calo fisico. Dedicate questa giornata al riposo di mente e corpo, si tratta di un momento passeggero, dei miglioramenti si avranno infatti con l’inizio del nuovo mese.

Alti e bassi in amore.

Vergine: sarà una giornata di recupero per il segno, soprattutto per i sentimenti. Domenica sono favoriti gli incontri e anche chi desidera ricominciare dopo una separazione o una storia finita potrebbe fare conoscenze interessanti, in grado di fargli battere di nuovo il cuore all’impazzata. All’interno dei rapporti è il momento di fare progetti per il futuro, soprattutto per chi vive una relazione con una persona del segno del Toro, dello Scorpione o del Capricorno.

Bilancia: non è un momento particolarmente felice per le relazioni e durante questa giornata i contrasti potrebbero aumentare. Il consiglio degli astri è di affrontare di petto il problema, parlate a quattro occhi con il partner, solo così potete risolvere le problematiche o decidere di chiudere la vostra relazione. Ciononostante è arrivato il momento di prendere in mano le redini della vostra vita ed iniziare a lavorare per trovare la felicità.

Scorpione: un quadro astrale molto positivo protegge il segno durante il corso del mese di ottobre, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Durante questa giornata dei dubbi potrebbero sorgere ai nati sotto questo segno, in merito ad alcune scelte prese precedentemente. Potrebbe dunque rivelarsi una giornata leggermente sottotono, sarà tuttavia un momento passeggero, destinato a migliorare già con l’inizio della nuova settimana.

Sagittario: con la Luna nel segno vi sentite più energici e grintosi, pronti ad affrontare qualunque sfida. Quella di domenica 13 ottobre sarà una giornata estremamente positiva per il segno, non solo in campo sentimentale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative. Qualunque sia il vostro obiettivo potrete fare affidamento sull’appoggio degli astri. Incontri favoriti.

Capricorno: dopo un inizio mese alquanto faticoso, finalmente arrivato per il segno un momento di recupero. L’energia e la voglia di fare non mancano al Capricorno che però a causa di una mancanza di organizzazione e del desiderio di voler fare troppe cose insieme, rischia di perdere il vantaggio ritrovato. Cercate di gestire meglio le vostre priorità e di agire un passo per volta.

Acquario: durante questa giornata il segno può tirare un sospiro di sollievo e vivere dei momenti di maggior serenità, per qualcuno potrebbe esserci un ritorno al passato, come un ex o un amico di vecchia data, questo rispolvererà vecchie emozioni e sensazioni. Resta comunque un periodo sottotono per il segno, dunque commettere un passo falso potrebbe essere più semplice di quanto si pensi e qualcuno potrebbe ricascare in vecchi errori.

Pesci: giornata piuttosto positiva, che riguarda tanto i sentimenti quanto la sfera professionale. È un buon momento per chi desidera avanzare una proposta o lanciare un progetto. Anche in amore le stelle sono dalla parte dei Pesci e anche se non sarete voi a fare il primo passo, sarà l’anima gemella ad intercettare il vostro cammino. Serenità nei rapporti di coppia, qualcuno potrebbe anche pensare a fare progetti per il futuro.