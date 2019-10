La terza settimana del mese è appena iniziata, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, martedì 15 ottobre. Sarà una giornata positiva per l'Ariete, che già dalle giornate precedenti, ha potuto constatare un netto recupero tanto in campo sentimentale, tanto per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Un quadro astrale positivo protegge il Sagittario, il quale però non si accontenta, è alla continua ricerca di nuove sfide ed emozioni. Giornata di alti e bassi per i Pesci, potrebbero nascere delle incertezze.

Previsioni astrologiche del giorno 15 ottobre, segno per segno

Ariete: continua l’ondata di positività che già dalle giornate precedenti ha colpito il segno per ciò che riguarda i sentimenti. È un buon momento per parlare d’amore e anche i nuovi incontri sono favoriti. Bene l’ambito lavorativo, anche se potreste non ottenere i risultati sperati. Durante le prossime 48 potrebbe presentarsi un imprevisto finanziario o una spesa inaspettata, fate attenzione.

Toro: sarà una giornata sottotono per il segno, che sta vivendo un momento faticoso dal punto di vista fisico. Vi sentite privi di energie e questo condiziona anche la sfera lavorativa. Il prossimo mese sarà decisamente migliore, grazie ad un allineamento interessante di pianeti potrete recuperare e rimettere ordine nella vostra vita.

Gemelli: la terza settimana di ottobre inizia con grande forza e vitalità per il segno.

È un buon momento per il fisico, le energie non mancano, così come la voglia di fare. Sul lavoro si possono concludere trattative importanti, i giovani e gli studenti sono favoriti dalle stelle. I sentimenti tornano ad occupare un ruolo centrale e chi è single potrebbe fare un incontro interessante entro il week end.

Cancro: è un buon momento per il segno, chi ha a che fare con questioni legali potrà sbloccare una situazione pesante durante le prossime ore, anche se questo costerà fatica e stress.

Ogni risultato raggiunto porterà soddisfazione, ma allo stresso tempo stanchezza e nervosismo. Cercate di non riversalo all’interno dei rapporti familiari e con il partner o rischiate di minacciare la serenità ritrovata.

Leone: è un momento di alti e bassi per il segno, gli astri non sono in opposizione, tuttavia il Leone sta vivendo un momento abbastanza sottotono, sia dal punto di vista fisico che economico-finanziario.

Il consiglio degli astri per la giornata di martedì 15 ottobre è di non esporvi più del dovuto, cercate un modo per fare economia e riequilibrare le vostre finanze. A causa di fattori esterni dei contrasti potrebbero nascere in amore, meglio non ingigantirli.

Vergine: un quadro astrale molto vantaggioso protegge il segno durante questa nuova settimana di ottobre sia per quanto riguarda i sentimenti che l’ambito lavorativo.

Tuttavia niente vi verrà presentato su un piatto d’argento, per ottenere un cambiamento dovrete mettervi in gioco. Spesso la paura di esporvi vi impedisce di raggiungere la meta ambita, non abbiate paura di lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

Bilancia: la Luna non è più in opposizione, questo vi dona nuova forza ed energia. Quello in atto è un buon momento di recupero, che interessa tanto l’amore quanto gli affari. È un buon momento per chiarire le problematiche sentimentali, confessare i propri sentimenti alla persona amata e anche per fare nuovi incontri. In ambito lavorativo sono favoriti i progetti e le iniziative, qualcuno potrebbe incrementare i propri guadagni.

Scorpione: quella di martedì 15 ottobre, come del resto l’intero mese, sarà una giornata vantaggiosa per il segno, che si riscopre energico e forte dopo un lunedì sottotono. Sarà possibile ottenere dei buoni risultati, soprattutto in ambito lavorativo dove si potrebbe concludere una vendita o una trattativa vantaggiosa. Serenità in amore, anche i nuovi incontri sono favoriti dalle stelle.

Sagittario: quello di ottobre si sta rivelando un mese positivo per il segno, ciò nonostante qualcuno potrebbe desiderare qualcosa in più. In generale questo non è un segno che si accontenta, il Sagittario è alla continua ricerca di nuove avventure ed emozioni. Proprio per questo durante le prossime giornate avvertirete una forte spinta che vi porterà a ricercare qualcosa di nuovo, sia in amore che per quanto riguarda la sfera professionale. Potrebbe dunque nascere qualcosa di interessante, continuate cosi.

Capricorno: sarà una giornata positiva per il segno, che sta vivendo una bella condizione di forza ed energia. È un buon momento per le questioni pratiche, alcune situazioni si sbloccano e potete tirare un sospiro di sollievo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In amore regna la serenità, c’è passione e complicità nel rapporto di coppia e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Acquario: è un periodo di alti e bassi per il segno, non mancano gli imprevisti, i momenti sottotono e gli acciacchi fisici. Durante questa nuova settimana le stelle sembrano sorridervi, ma sarà bene non fare il passo più lungo della gamba e cercare di chiarire alcune situazioni, in vista di un novembre decisamente più positivo.

Pesci: un Oroscopo un po’ confuso accompagna il segno durante la giornata di martedì 15 ottobre, questo significa che potrebbero esserci delle indecisioni. È un momento positivo per il segno, tuttavia il voler fare troppe cose insieme potrebbe portarvi fuori strada. Sovrapporre troppe cose ha come unico risultato non farne bene nessuna. Sarà bene dunque rivedere le proprie priorità ed organizzarsi in maniera più equilibrata. Attenzione alle trasgressioni in campo sentimentale.