L'Oroscopo del giorno 16 ottobre prevede una fase di stanchezza per i nati Leone, mentre i Sagittario saranno sotto una condizione astrologica favorevole. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: state cercando di riflettere un po' di più sul vostro futuro e sulla strada da seguire. State cercando di eliminare dalla vostra vita tutte quelle situazioni che vi hanno causato delle problematiche.

Negli scorsi mesi in molti hanno chiuso delle situazioni che non valeva più la pena portare avanti.

Toro: provenite da un momento molto critico. Il vostro comportamento avuto in passato ha avuto delle conseguenze molto difficili. Avete dovuto fare delle scelte importanti e adesso potreste sentirvi più sicuri delle vostre decisioni. Sarete molto confusi e non saprete bene come agire.

Gemelli: siete delle persone dinamiche, che non riescono a stare con le mani in mano.

In questa giornata del 16 ottobre vi riscoprirete molto ambiziosi. Se avete delle problematiche da chiarire con una persona cara, cercate di risolverla il più presto possibile.

Cancro: Luna dissonante potrebbe causarvi qualche problematica in ambito amoroso. Venere e Mercurio a vostro favore vi aiuteranno a proseguire per il meglio il vostro percorso lavorativo. Nell'ultimo periodo avete avuto delle reazioni eccessive e vi siete lasciati andare a frasi anche piuttosto pesanti.

Adesso potrete però avere modo di recuperare.

Leone: vi sentirete molto affaticati. Nelle scorse settimane avete dovuto portare avanti diversi progetti lavorativi. Vi siete impegnati molto in vista di un prossimo futuro, ma adesso potreste risentire di un po' di stanchezza. Sarà necessaria una giornata di relax per recuperare le forze.

Vergine: i nati sotto il vostro segno zodiacale si troveranno in una condizione di grande forza.

Dovrete cercate di avere un atteggiamento più positivo e aperto in questa giornata del 16 ottobre. Non siate eccessivamente critici in amore, ma vivete con più spensieratezza ogni situazione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: l'ambiente intorno a voi potrebbe essere parecchio ostile. Non credete a tutto ciò che vi viene riferito, ma prima controllate il tutto con le vostre orecchie. Chi è reduce da una situazione di crisi sentimentale potrebbe voler rimanere in solitudine.

Scorpione: ci potrebbe essere qualche piccola situazione da affrontare. Cercate di stringere rapporti d'amicizia che potrebbero essere utili in un prossimo futuro. Spingete sul lavoro, dove ci saranno le condizioni adatte per ottenere dei tornaconti importanti.

Sagittario: il 16 ottobre ci sarà una condizione astrologica più favorevole. Tutto scorrerà in maniera più fluida, anche se dovrete saper sfruttare al meglio le vostre capacità per ottenere risultati migliori.

Capricorno: chi ha iniziato un nuovo lavoro potrà aver modo di mostrare a tutti le proprie capacità. Per voi ci sarà parecchia tensione nell'aria. Avrete tanti impegni da gestire e potreste far fatica a portare avanti tutto nei giusti tempi. Grande recupero in ambito sentimentale.

Acquario: rispetto alla settimana passata, gli astri sono maggiormente favorevoli al vostro segno zodiacale. Sarete parecchio stressati e qualche tensione potrebbe causarvi dei disagi. A livello sentimentale potreste sentirvi insicuri e sfiancati.

Pesci: gli astri promettono molto bene in questa giornata del 16 ottobre. Si prospetta per voi un periodo impegnativo, ma ricco di grandi sorprese. Usate parecchia prudenza, soprattutto sul lavoro.