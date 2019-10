Il weekend è finalmente arrivato e prima di rituffarci nella frenesia di una nuova settimana, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domenica. Grazie al favore di Mercurio e Venere nel segno quella di domani sarà una giornata positiva per il segno del Sagittario, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Anche per il Cancro l'Oroscopo lascia presagire un buon recupero in campo sentimentale, dove anche gli incontri sono favoriti.

Giornata sottotono per il Capricorno. Ecco di seguito l'oroscopo completo su amore, lavoro e salute di domenica 6 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno, domenica 6 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: un weekend non troppo sereno per il segno, che sta vivendo due giornate di nervosismo e agitazione. Anche se non siete voi a dare vita ad una discussione, durante la giornata di domenica restare impassibili sarà molto difficile, anzi sarete sul piede di guerra, pronti a rispondere ad ogni provocazione o critica, sia in amore che in ambito familiare.

Toro: dopo una settimana di alti e bassi, finalmente questo segno può godersi un po’ di serenità e spensieratezza. È un buon momento per sentimenti e i rapporti interpersonali e anche il lavoro regala belle soddisfazioni. Tuttavia durante la giornata di domenica 6 ottobre potreste essere investiti da un po’ di nostalgia e malinconia dei tempi andati, a mancarvi potrebbe essere una persona che non vedete da tempo e con la quale vorreste cercare un riavvicinamento.

Gemelli: sarà una giornata positiva per il segno, gli astri consigliano di staccare la spina dagli impegni lavorativi e dalle questioni professionali e ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare al partner e la famiglia. Ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia, anche per coloro i quali durante le giornate precedenti hanno attraversato delle vicissitudini. Favoriti gli incontri.

Cancro: il week end sarà il momento del riscatto per il segno, sul lavoro non mancano le soddisfazioni e durante la giornata di domenica ci si potrà abbandonare al romanticismo e alla passione.

È un buon momento per le coppie, per tentare un riavvicinamento o anche solo per trascorrere dei momenti di intimità. Anche gli incontri sono favoriti per i single.

Leone: è un buon momento dal punto di vista lavorativo e durante il mese di ottobre 2019 potrebbero sbloccarsi delle situazioni vantaggiose per il segno. Al contrario, la sfera sentimentale riserva qualche momento di instabilità e anche per i single non sarà facile fare nuovi incontri.

In particolar modo la giornata di domenica 6 ottobre si rivelerà sottotono per il fisico, potreste avvertire un calo di energie o accusare lievi malesseri. Recupero con l’inizio della settimana.

Vergine: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante questo primo mese autunnale, è un momento positivo sotto tutto i punti di vista e coloro i quali non riescono a trarne vantaggio è probabilmente perché sono rimasti scottati da qualcosa successa durante i mesi precedenti, come una rottura amorosa o un fallimento lavorativo.

Il consiglio degli astri è di trovare la forza di ricominciare a testa alta, le stelle hanno dei fantastici piani in serbo per voi.

Bilancia: sarà una domenica stressante e faticosa sia dal punto di vista fisico, sia per quanto riguarda i sentimenti. In amore infatti non mancheranno incomprensioni e litigi, cercate di essere cauti e di non dire qualcosa di cui potreste pentirvi. Come anticipato sarà un momento sottotono per il fisico, meglio stare a riposo ed evitare gli sforzi fisici.

Scorpione: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante questa prima domenica del mese, rendendo lo Scorpione vincente e determinato. È un buon momento per avanzare una proposta, lavorativa o sentimentale che sia. Insomma non restate a guardare, siate artefici della vostra vita, le stelle vi proteggono.

Sagittario: con Mercurio e Venere favorevoli sarà una domenica molto positiva per il segno, sia per quanto riguarda il fisico che i rapporti interpersonali. In amore si potranno vivere delle belle emozioni e anche i single potrebbero fare incontri interessanti, se non avranno paura di esporsi e stringere nuovi legami. È la giornata ideale per organizzare un piccolo viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici.

Capricorno: sono 48 ore di tensione e nervosismo per il segno, che già dalle giornate precedenti si trova a dover fare i conti con diverse problematiche, sentimentali e lavorative. Durante la giornata di domani sarà l’amore a creare maggiori preoccupazioni, cercate di evitare i contrasti e limitare le polemiche all’interno del rapporto di coppia e in famiglia.

Acquario: non è un periodo positivo per il segno, che ha diverse problematiche di cui occuparsi, sia in amore che in ambito lavorativo. Durante la giornata di domenica la tensione e lo stress accumulato potrebbero influenzare negativamente le vostre decisioni, cercate di concedervi un po’ di riposo, ma soprattutto evitate di prendere decisioni affrettate.

Pesci: con Giove in posizione favorevole quella di domenica 6 ottobre si rivelerà una giornata positiva. È il momento ideale per inseguire i propri sogni, chi non avrà paura di faticare ed impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi potrà ricevere delle belle soddisfazioni. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.