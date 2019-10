La seconda settimana del mese sta per iniziare, è quindi interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di lunedì 7 ottobre. Un quadro astrale positivo accompagna i nati sotto il segno del Cancro, che recuperano energia e vitalità. Al contrario sarà una giornata sottotono per la Bilancia, completamente assorbita dagli impegni lavorativi, e per il Leone, che a causa della stanchezza accumulata, potrebbe risentire di un calo fisico.

Ecco quindi l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di questo lunedì 7 ottobre per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno, lunedì 7 ottobre, segno per segno

Ariete: la seconda settimana del mese inizia in maniera positiva per il segno. E' il momento di ripartire nonostante gli intoppi dei giorni precedenti e focalizzarsi sugli obbiettivi da raggiungere. Creatività ed inventiva non mancano ai nati sotto questo segno e in ambito lavorativo potrebbero nascere interessanti progetti, è un buon momento per avanzare una proposta.

Alti e bassi in amore.

Toro: grazie agli influssi positivi della Luna la nuova settimana inizia con forza ed energia per il segno. È un buon momento per l'amore, se provate dei sentimenti per qualcuno, questo è il momento di farsi avanti e aprirgli il vostro cuore. Chi vive in coppia potrà fare dei progetti per il futuro o organizzare un viaggio e anche i single potranno fare incontri piacevoli. Sarà una giornata faticosa dal punto di vista lavorativo, ma regalerà anche delle soddisfazioni.

Gemelli: la giornata di lunedì 7 ottobre si rivelerà interessante per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative, da qui alla fine della settimana, infatti, si potranno concludere vendite o trattative vantaggiose. Al contrario la sfera sentimentale potrebbe riservare delle problematiche. I contrasti non mancheranno all’interno dei rapporti con il partner e/o i familiari, cercate di gestire le incomprensioni con cautela, evitando che diventino qualcosa di più grande.

Cancro: la settimana inizia con un buon recupero fisico, le energie non mancano e chi nelle giornate precedenti ha risentito di dolori o malesseri fisici, noterà un miglioramento. È un buon momento per i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario l’ambito lavorativo potrebbe essere fonte di stress e malumore, c’è insoddisfazione nell’aria.

Leone: nonostante la stanchezza accumulata è un buon momento per il segno, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Da qui alle prossime giornate di questa seconda settimana di ottobre infatti potrebbero nascere interessanti occasioni di crescita per il segno dal punto di vista lavorativo o si avrà l’occasione di gettare le basi per progetti futuri. Al contrario la sfera sentimentale presenta dei piccoli squilibri, soprattutto chi vive un rapporto nato da poco, potrebbe avere dei dubbi nei riguardi del partner.

Vergine: con la giornata di lunedì 7 inizia per il segno una settimana foriera di occasioni e gratificazioni. Un oroscopo positivo protegge i sentimenti e vi da una marcia in più per quanto riguarda l’ambito lavorativo e gli affari. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante, anche dall’esterno o avere l’opportunità di presentare un progetto per cui si è tanto lavorato. Anche i nuovi incontri sono favoriti.

Bilancia: in questo momento siete molto impegnati con il lavoro e questo vi impedisce di concentrarvi su altri aspetti importanti della vostra vita. Quella che sta per iniziare sarà una settimana sottotono, che inizia con un calo fisico durante la giornata di lunedì. Gli astri consigliano anche di non fossilizzarvi sulle vostre idee, siate più aperti al dialogo e all’ascolto, non tutte le critiche sono un tentativo di nuocervi.

Scorpione: le giornate di lunedì 7 e martedì 8 saranno un po’ sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei malesseri fisici. Gestire i rapporti interpersonali inoltre potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Niente paura, le cose cambieranno radicalmente a partire da mercoledì quando Venere entrerà nel segno.

Sagittario: sarà una giornata di alti e bassi. Chi ha problematiche all’interno della sfera lavorativa dovrebbe parlarne subito, prima che la situazione diventi insostenibile. È un buon momento per i sentimenti, tuttavia lo stress accumulato potrebbe rendervi un tantino freddi e distaccati nei confronti del partner.

Capricorno: tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre arriverà per il segno il momento di prendere un’importante decisione. Il consiglio degli astri è dunque quello di arrivare a questo momento senza conti in sospeso, se ci sono delle problematiche da risolvere occupatevene al più presto.

Acquario: è un periodo stressante per il segno e la giornata di lunedì 7 ottobre non sarà da meno. Gli impegni non mancano e come se non bastasse ci si mette anche questa stanchezza e spossatezza fisica. Durante questa giornata sarà bene per i nativi dell’Acquario non esporsi troppo, non è un buon momento per prendere delle decisioni, ma soprattutto concedetevi un po’ di riposo e dedicate maggiori attenzioni all’amore.

Pesci: questo ottobre 2019 si sta rivelando un mese positivo per i sentimenti, che sono tornati a ricoprire un ruolo centrale nella vita del segno. Avete voglia di innamorarvi e anche le nuove conoscenze sono favorite dagli astri; le relazioni che nascono in questo momento potrebbero diventare significative per il futuro. Serenità nei rapporti di coppia. Bene l’ambito lavorativo, anche se lo stress accumulato potrebbe mettervi di malumore e favorire le incomprensioni con colleghi e/o superiori, agite con cautela.