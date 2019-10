Il mese di ottobre è finalmente giunto al centro della sua durata e si avvia sempre più rapidamente verso la fine. L'Oroscopo del weekend in arrivo sembra preannunciare qualche piccolo intoppo per alcuni dei segni, come l'Ariete che potrebbe ritrovarsi ad affrontare letteralmente lo stress, mentre altri come i Gemelli si ritroveranno ad attendere e sperare per una promozione sul lavoro. Pesci, dal canto suo, non potrà minimamente lamentarsi per ciò che le giornate in arrivo porteranno.

Già durante la settimana qualcuno ha dovuto affrontare difficoltà che era meglio non sottovalutare, eppure il tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - lo stress accumulato durante la settimana non è semplice da sopportare ed il weekend in arrivo potrebbe farlo notare alle persone che circonderanno questo segno.

Qualche piccolo guadagno c'è stato, ma si è ancora alla ricerca di un lavoro in grado di permettere il realizzarsi dei propri sogni.

Toro - molto produttivo sul lavoro durante la settimana, il Toro potrà finalmente ritagliare qualche attimo di tempo per sé stesso e riuscire a scaricare le tensioni accumulate. Oroscopo abbastanza positivo per questo segno.

Gemelli - si lavora sodo per riuscire ad attirare l'attenzione dei propri superiori e sperare quindi in una promozione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Meglio non focalizzarsi esclusivamente su questo, giusto per non restare delusi nel caso in cui i piani non vadano per il verso giusto.

Cancro - il fine settimana dovrà essere sfruttato al meglio, soprattutto coloro che si trovano all'interno di una relazione stabile dovranno darsi da fare per sorprendere il proprio partner. Single, attenzione agli sguardi nei dintorni, potrebbe esserci un colpo di fulmine.

Leone - così come per l'Ariete, anche il Leone dovrà affrontare lo stress accumulato nei giorni appena trascorsi. Gli sarà difficile riuscire a trattenere qualche parola di troppo e potrebbe rovinare, non in modo irreparabile, i rapporti con le persone care.

Vergine - la settimana sembra essere trascorsa nel migliore dei modi, senza intoppi rilevanti e senza problematiche in famiglia. Tra sabato e domenica potrebbe essere necessario staccare un po' la spina e concedersi qualche attimo di riposo.

Astrologia del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - tanto romanticismo, sia da parte di coloro nati sotto al segno della Bilancia che da parte dei rispettivi partner. Ci si potrà aspettare qualche bella sorpresa, magari qualche cenetta romantica al lume di candela riuscirà a mandare via lo stress accumulato.

Scorpione - in ambito sentimentale ed amoroso non ci si potrà certo aspettare di meglio.

L'oroscopo prevede un fine settimana pieno di intense emozioni e di colpi di scena in grado di lasciare lo Scorpione a bocca aperta.

Sagittario - purtroppo il lavoro non sembra essere andato a gonfie vele nei giorni passati e nel weekend si potranno accusare i colpi. Annullare tutti gli impegni e riposare un po' di più potrebbe essere il modo migliore per recuperare le energie.

Capricorno - giornate non positive per il segno del Capricorno. Chi si trova all'interno di una relazione che dura da tempo potrebbe affrontare qualche piccola discussione con il partner. Il modo migliore per uscire a testa alta e cercare di non rovinare troppo il rapporto è evitare di chiudersi in sé.

Acquario - le relazioni amorose potrebbero essere messe a dura prova in queste giornate apparentemente prive di relax. Il nervosismo accumulato durante la settimana potrebbe portare l'Acquario a traboccare da un momento all'altro.

Pesci - finalmente fuori dall'ambito lavorativo, il segno dei Pesci potrà godersi qualche attimo di meritato riposo in compagnia della propria famiglia e delle persone amate. Meglio non escludere gli amici da qualche gita fuori porta. La fortuna sarà dalla loro parte.