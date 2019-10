Il mese di ottobre sta giungendo al termine, ma le previsioni dell'Oroscopo non terminano e continuano a portare consigli. Il weekend in arrivo, compreso fra venerdì 25 e domenica 27 ottobre, ad esempio, vede un segno come il Leone prodigarsi nel lavoro e riuscire nei suoi intenti grazie al proprio carisma ed alla grinta, così come lo Scorpione si mostra pronto a fare nuove conquiste e ricevere non poche sorprese in ambito sentimentale.

I Pesci, invece, si ritroveranno costretti ad affrontare il fine settimana con qualche picco di nervosismo non indifferente, che però tutto sommato non rovinerà le giornate.

Di seguito le previsioni di tutti i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - equilibrare le proprie energie e direzionarle esclusivamente nella realizzazione dei propri desideri potrebbe essere il modo migliore per non sprecarle.

Buono il piano relazionale e sentimentale, attenzione però ai piccoli intoppi che potrebbero presentarsi durante l'organizzazione di qualche evento.

Toro - l'oroscopo dei prossimi giorni non sembra essere tanto interessante per il Toro. Coloro che sono nati sotto alla sua influenza potrebbero ritrovarsi ad affrontare qualche discussione con il proprio partner, togliendo tempo prezioso al lavoro da casa.

Gemelli - questo segno non può che ritenersi fortunato, soprattutto sul lavoro. I sacrifici porteranno le ricompense sperate. Sul piano sentimentale sarebbe il caso di aprirsi leggermente di più con il proprio partner. Parlare fa bene alla relazione.

Cancro - weekend particolarmente fortunato per il segno. Gli astri sembrano portare fortuna sia in amore che sul lavoro. Economia al sicuro, senza esagerare troppo con le spese.

Leone - nulla di negativo per questo segno zodiacale. La sua grinta e il suo carisma gli porteranno qualche conquista sul piano lavorativo. Positività anche in ambito sentimentale e relazionale.

Vergine - sorprese in arrivo per il segno della Vergine, soprattutto nel fine settimana. Il partner riuscirà a realizzare qualche piccolo desiderio portando il sorriso e la gioia nel cuore di coloro nati sotto all'influenza di questo segno.

Previsioni dal 25 al 27 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia - finalmente ci si potrà godere qualche giornata di riposo e relax in compagnia del proprio partner e della propria famiglia. Una gita fuori porta potrebbe aiutare a tenere salde quelle relazioni durature e spingere al pianificare un evento importante.

Scorpione - una settimana fatte di nuove conquiste, sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo. Coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella potranno, nel weekend, cimentarsi in nuovi incontri: l'amore potrebbe scattare anche a prima vista.

Sagittario - secondo l'oroscopo, le giornate a venire saranno parecchio fortunate per il Sagittario, soprattutto per quanto riguarda il lato economico. Ci si potrà tuffare in affari apparentemente difficili da gestire.

Capricorno - il Capricorno non sembra rientrare tra i segni più fortunati del periodo. Il lavoro continua ad accumularsi e strappare via le energie di coloro nati sotto all'influenza di questo segno. Tra sabato e domenica, con molta probabilità, ci si potrà rilassare un po'.

Acquario - la settimana non sembra essere stata tra le migliori per il segno dell'Acquario. Il weekend potrebbe, tuttavia, alleggerire le varie tensioni create in questi giorni, ma attenzione a non esagerare con le discussioni ed i battibecchi.

Pesci - il carico di nervosismo dovuto allo stress accumulato durante le giornate precedenti si farà sentire, ma non intaccherà più di tanto questo fine settimana. Si potrà quindi stare in compagnia dei propri cari senza problemi.