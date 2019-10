Il fine settimana è quasi alle porte, ma prima di dargli il benvenuto, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 11 ottobre. Con l'avvicinarsi del week end arriva finalmente per il Leone un momento di recupero, che interesserà soprattutto i sentimenti. Al contrario il Cancro, pur vivendo un momento astrale vantaggioso, dovrà fare i conti con Saturno dissonante.

Venere in Scorpione rende il segno passionale e favorisce i nuovi incontri. Di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di venerdì 11 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno venerdì 11 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: la seconda metà della settimana si rivelerà più favorevole per il segno, soprattutto per i sentimenti. Inizia infatti un buon momento di recupero che favorisce coloro i quali hanno bisogno di trovare dei chiarimenti all’interno della coppia, ma anche chi è alla ricerca di nuovi incontri.

Il consiglio degli astri per le prossime giornate è di non tirarvi indietro, se volete confessare i vostri sentimenti alla persona amata questo è il momento giusto.

Toro: la giornata di venerdì 11 ottobre si rivelerà un po’ sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali. Litigi ed incomprensioni potrebbero nascere in amore e all’interno dei rapporti familiari.

Sarà tuttavia un veloce momento, destinato ad esaurirsi con l’arrivo del week end, che porterà ad un miglioramento in tal senso. Bene gli affari.

Gemelli: sarà una giornata carica di nervosismo e malumori, soprattutto in ambito lavorativo dove potrebbero sorgere delle problematiche. Lo stress accumulato vi ostacolerà nella gestione dei rapporti con gli altri e anche in amore potrebbero nascere lievi conflitti; cercate però di non ingigantirli e di non dire qualcosa di cui potreste pentirvi.

Recupero nel week end.

Cancro: continua un momento estremamente positivo per il segno, anche se l’opposizione di Saturno potrebbe rendere più difficile del previsto prendere alcune decisioni. In ambito lavorativo infatti qualcuno potrebbe essere chiamato a fare una scelta: chi gestisce un’azienda a conduzione familiare potrebbe decidere di staccarsi e creare qualcosa di autonomo, chi invece ha iniziato un progetto rivelatosi controproducente, dovrà decidere se mandarlo avanti o concluderlo presto.

Leone: la giornata di venerdì 11, così come il resto del weekend si rivelerà positiva per il segno, per il quale è in arrivo un momento di recupero. Dopo giorni difficili, finalmente il Leone ritrova serenità e buonumore e potrà risolvere con successo alcune delle problematiche nate precedentemente. È un momento anche per dedicarsi all’amore e gli incontri sono favoriti. Tuttavia gli astri consigliano di essere cauti, soprattutto per quanto riguarda il fisico, meglio evitare sforzi eccessivi.

Vergine: sarà una giornata non priva di tensioni e nervosismo, la stanchezza accumulata precedentemente si farà sentire e i nati sotto questo segno avranno bisogno di concedersi un momento di pausa. Il consiglio delle stelle è quello di rimandare gli impegni e le decisioni importanti, dedicatevi un po’ di più alla cura di voi stessi. Tuttavia gli astri restano favorevoli, questo sarà soltanto un momento di passaggio, destinato a migliorare già con l’arrivo del weekend.

Bilancia: preoccupazioni di carattere economico potrebbero tenervi molto occupati, potrebbe trattarsi di un progetto in nascita, ma anche di una spesa imprevista, come un guasto. Lasciatevi aiutare e consigliare da una persona di fiducia, potreste giungere prima alla conclusione desiderata.

Scorpione: giornata positiva, soprattutto in amore, grazie a Venere in posizione favorevole. È un buon momento per le relazioni, anche i progetti sono favoriti, come il matrimonio o la convivenza. I single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero fare incontri fortunati durante il week end, mentre per qualcuno potrebbe esserci un inaspettato ritorno dal passato. Momento positivo anche per il fisico, vi sentiti energici e grintosi.

Sagittario: con l’avvicinarsi del week end un oroscopo positivo proteggerà il segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il Sagittario si riscopre romantico e passionale, desidera la libertà, la spensieratezza, ma anche instaurare nuovi contatti e legami. Durante le prossime giornate saranno favoriti i viaggi, gli incontri e le serate tra amici, non abbiate paura di mettervi in gioco.

Capricorno: nonostante questo sia un momento di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e le relazioni di cuore, le prossime giornate potrebbero riservare delle agitazioni. Soprattutto in ambito lavorativo potrebbero nascere dei contrasti, forse a causa di una divergenza di opinioni o forse perché qualcuno cerca di mettermi in cattiva luce. Cercate di gestire le problematiche con cautela e diplomazia, ma soprattutto di risolverla entro l’inizio della nuova settimana.

Acquario: l’ agitazione e lo stress accumulato in ambito lavorativo non si placheranno e qualcuno potrebbe trovarsi ancora a fare i conti con delle problematiche, ciò nonostante la giornata di venerdì 11 ottobre potrebbe portare un po’ di serenità al segno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. È un buon momento per tentare un riavvicinamento in amore, dove ultimamente siete apparsi freddi e distanti, potrete vivere un bel week end di emozioni e passionalità.

Pesci: i nati sotto questo segno stanno vivendo momento molto interessante, in cui non ci sono mezze misure, o è nero o è bianco. Questo vi aiuterà nella presa di alcune decisioni, chi ha dei progetti da mandare avanti o deve scegliere in merito alla propria vita professionale e/o economica, prenderà delle decisioni piuttosto drastiche, ma che si riveleranno vincenti in futuro. Anche per l’amore è un momento vantaggioso e gli incontri sono favoriti.