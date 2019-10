Il mese di ottobre sta giungendo al termine e gli astri non smettono di modificare la propria influenza nei confronti dei vari segni zodiacali. L'Oroscopo della quarta settimana di ottobre potrebbe sorprendere molti segni che, contrariamente a quanto aspettato, potrebbero incorrere in qualche piccolo problema. Tra questi il segno del Toro, costretto ad utilizzare le proprie energie per uscire da situazioni spiacevoli, seguito a ruota dal segno dell'Acquario.

Giornate decisamente diverse e più fortunate, invece, per i Pesci, che nonostante il nervosismo, riusciranno a godersi qualche momento di sereno e meritato relax.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - gli astri non sembrano ancora essere dalla parte dell'Ariete. Un segno come questo non può fare altro che affidarsi a se stesso e direzionare le proprie energie nella buona riuscita del lavoro e dello studio.

Stringere i denti è l'unica soluzione possibile, almeno per il momento.

Toro - settimana dura da affrontare per il segno del Toro che nonostante si impegni al massimo delle proprie possibilità per mandare avanti lavoro e situazione sentimentale si ritroverà a fronteggiare discussioni non indifferenti. Meglio tenere la bocca chiusa, soprattutto quando si rischia di dire qualcosa di troppo.

Gemelli - giornate particolarmente fortunate, soprattutto nel lavoro.

Secondo l'oroscopo dei prossimi giorni il segno dei Gemelli dovrà essere in grado di aprirsi al proprio partner evitando di tirare la corda. Qualche parola di troppo potrebbe rovinare i rapporti.

Cancro - novità importanti, soprattutto per quanto riguarda il piano relazionale e sentimentale, potrebbero sopraggiungere nelle prossime giornate. Il segno del Cancro può considerarsi tra i segni più fortunati del periodo.

Leone - giornate fortunate anche per il Leone, sempre grintoso sul lavoro e passionale nelle relazioni amorose e relazionali. Attenzione, però, in ambito sentimentale poiché qualche piccola discussione potrebbe nascere anche senza un apparente motivo.

Vergine - nulla di negativo in previsione per la Vergine. Giornate piene di positività e sentimentalismo con un partner pronto a soddisfare ogni singolo desiderio, purché ovviamente sia plausibile. Pronti ad attendersi qualche bellissima sorpresa.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - chi si trova a vivere una relazione apparentemente duratura potrà finalmente osservare il partner con un occhio diverso e sperare in qualcosa di più di un semplice fidanzamento. Si potrebbe addirittura pensare al matrimonio, purché la situazione venga valutata con occhio critico.

Scorpione - nuove conquiste in vista per il segno dello Scorpione. Una settimana particolarmente fortunata in amore, sia per gli amanti che per i single.

Ognuno riuscirà a trovare il tempo da dedicare a se stesso ed alla persona amata oppure per riuscire a trovare finalmente la persona giusta.

Sagittario - secondo l'oroscopo le giornate in cui è più conveniente affrontare situazioni intriganti ed azzardare sugli affari sembrano essere quelle di martedì e mercoledì. Gli astri, in questi due giorni, potrebbero trasportare un'influenza positiva per il mondo del lavoro ed il guadagno.

Capricorno - periodo non propriamente fortunato per il Capricorno che si ritroverà ad affrontare un lunedì parecchio sottotono. Le energie potrebbero venir meno e la pazienza potrebbe crollare da un momento all'altro. Dovrebbe andare meglio da mercoledì in poi. Fine settimana positivo.

Acquario - giornate negative anche per questo segno. Il lavoro potrebbe non andare per il verso giusto nonostante l'impegno così come in amore si potrebbe avere qualche piccolo intoppo. Meglio stringere i denti ed attendere il termine di questo periodo di negatività.

Pesci - nonostante il nervosismo dovuto a qualche picco di stress, le giornate non potrebbero andare meglio. Sia in ambito lavorativo che in quello relazionale le cose sembrano andare a gonfie vele. Ci si potrebbe addirittura mettere comodi ad osservare la propria vita con il sorriso sulle labbra.