L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre annuncia una fase di tensione per la Bilancia, mentre la Vergine avrà bisogno di rallentare un po' i propri ritmi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la condizione astrologica sarà in netto miglioramento in questo periodo. Potrete avvertire una migliore condizione fisica e di fortuna. Ci saranno migliori opportunità e nuove occasioni da super sfruttare al meglio per ottenere successo.

Toro: vi trovate in una fase di cambiamenti. Avete intrapreso un nuovo percorso di vita, spinti a cambiare alcune delle vostre condizioni. I vostri punti di riferimento potrebbero essere ben diversi da quelli del passato. In generale potrete comunque fare i conti una prospettiva di vita ben più piacevole.

Gemelli: nella settimana dal 21 al 27 ottobre potrebbero arrivare dei grandi successi per voi.

Cercate di sfruttare al meglio queste giornate per ottenere di più, sia in ambito lavorativo che affettivo. Grazie al vostro impegno, nei prossimi mesi potrete arrivare alla realizzazione di un grande successo.

Cancro: Sole sul vostro segno zodiacale vi regalerà un'ottima prospettiva. Le stelle sono dalla vostra e vi consentiranno di emergere in diverse situazioni. La vostra grande energia ed intraprendenza vi farà ottenere il consenso di chi vi sta vicino.

Leone: al momento vi sentite come bloccati in un limbo. Avete in ballo diversi progetti che sembrano far fatica a decollare. Ben presto potrebbe arrivare per voi uno sblocco che vi spalancherà le porte per diverse novità. Alcuni di voi potrebbero essere molto nervosi perchè non amano le attese, ma sarà necessaria parecchia pazienza.

Vergine: per i nati sotto il vostro segno zodiacale, nella settimana dal 21 al 27 ottobre ci sarà un lieve calo fisico.

Vi accorgerete che dovrete rallentare ed elaborare meglio i progetti da portare avanti per il vostro futuro. Avrete bisogno dell'aiuto di una persona fidata con cui confidarvi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nei prossimi giorni ci saranno parecchie tensioni, soprattutto nell'ambito lavorativo e familiare. Per ottenere ciò che vi spetta dovrete discutere molto. Alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero tendere ad isolarsi per riflettere sul proprio futuro e su ciò che desiderano realmente fare.

Scorpione: la creatività sarà ai massimi livelli per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcune volte vi lasciate sopraffare dalla pigrizia e dall'insicurezza. In molte occasione preferite restare in disparte piuttosto che farvi realmente valere. Chi prova un sentimento forte, potrebbe non essere ricambiato come vorrebbe.

Sagittario: Giove farà ingresso sul vostro segno in questa settimana dal 21 al 27 ottobre.

Cercate di dimostrare quanto valete e riuscirete ad ottenere risultati migliori. Le vostre capacità vi permetteranno di distinguervi da chi sta vicino a voi. In amore dovrete avere timore di dimostrare i vostri sentimenti.

Capricorno: ci sono alcune questioni che riguardano il passato che non sono ancora del tutto risolte. Sarete comunque distratti dalla realizzazione di un progetto che vi sta molto a cuore e in cui state mettendo tutta la vostra anima. In amore pretendete assoluta limpidità e rispetto da chi vi sta vicino.

Acquario: nell'ultimo periodo siete stati molto impegnati in ambito lavorativo e avete trascurato le relazioni personali. La stanchezza inizierà però a prendere il sopravvento e sentirete la necessità di fermarvi un attimo e restare a riflettere. Cercate di dedicare maggior tempo ai vostri interessi.

Pesci: se dovete mettere in chiaro alcune cose, la settimana dal 21 al 27 ottobre sarà la più adatta per farlo. Al momento non sarà però facile trovare delle soluzioni immediate ai vostri problemi. In amore e anche sul lavoro, cercate di essere più fermi e di far valere le vostre idee.