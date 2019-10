L'Oroscopo di domenica 20 ottobre prevede una giornata favorevole per la Bilancia, mentre lo Scorpione vivrà un buon recupero fisico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: ci saranno momenti in cui vi sentirete molto forti, altri invece deboli. Il vostro umore sembrerà non essere abbastanza stabile al momento. In amore avrete l'opportunità di fare maggiore chiarezza e di vivere le relazioni con maggiore consapevolezza e limpidità.

Toro: la vostra condizione astrologica torna ad essere serena. Ci sarà modo di recuperare dopo tutte le difficoltà che avete dovuto affrontare. Sul lavoro ci sono alcuni cambiamenti in arrivo e questo potrebbe causarvi parecchia ansia. Dovrete essere voi stessi a prendere delle decisioni e a fare delle rinunce se necessario.

Gemelli: in questa giornata del 20 ottobre potrete approfondire le problematiche che avete lasciato in sospeso.

Queste sarà l'ultimo periodo in cui dovrete essere molto pazienti. Da novembre molte situazioni cambieranno in meglio. Dovrete cercare di capire bene quello che volete in amore.

Cancro: amore e lavoro molto positivo secondo le previsioni degli astri di domani. Per alcuni potrebbero arrivare buone occasioni di successo, dipende dall'impegno che avete mostrato nei mesi precedenti. Siete delle persone molto profonde, che non riescono ad avere un atteggiamento superficiale neanche se le problematiche non riguardano voi stessi in prima persona.

Leone: se avete intrapreso un nuovo lavoro da poco, state ancora cercando di abituarvi. Se avete qualche problema importante, chiedete aiuto e consiglio alla famiglia, che sicuramente saprà aiutarvi. In amore cercate di vederci più chiaro sui vostri sentimenti.

Vergine: sarete tra i segni favoriti dalle stelle nella giornata di domani 20 ottobre. Dovrete cercare di essere più tranquilli e mettervi in gioco senza farvi troppi problemi. Se qualcuno cercherà di approfittarsi della vostra disponibilità, potreste reagire male.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sentimenti e fortuna al top secondo le previsioni degli astri. Alcuni potrebbero riuscire ad ottenere un successo con grande fatica. Potreste far i conti con qualche piccolo ostacolo che non vi permette di realizzare del tutto i vostri progetti. Le emozioni non mancheranno in ambito sentimentale, grazie alla presenza di Venere.

Scorpione: giornata top per le intuizioni.

Non sottovalutate le idee che vi verranno in mente, alcune potrebbero risultare essere ottime per il vostro settore professionale. Dovrete cercare di avere maggiore fiducia in voi stessi e non farvi demoralizzare da chi non è d'accordo con il vostro modo di vedere le cose.

Sagittario: in amore siete stati molto presi da una relazione e avete trascurato molto l'ambito lavorativo della vostra vita. Il 20 ottobre non dovrete essere troppo precipitosi.

Sarà importante per voi circondarvi di persone positive. Rappresentate un segno che non si lascia condizionare dalle opinioni altrui.

Capricorno: siete delle persone molto previdenti, che spesso si preoccupano del futuro. Attenzione a non avere troppe aspettative in amore. Se dovete iniziare qualcosa di nuovo sul lavoro, sarete molto fortunati. Favorite le nuove iniziative.

Acquario: recentemente ci sono state per voi delle problematiche di tipo fisico. Non siete soliti sorvolare sulle questioni che non vanno bene, ma volete affrontare e risolvere tutto in maniera molto tempestiva. Le stelle vi regaleranno molta fortuna per quanto riguarda i nuovi incontri.

Pesci: la giornata del 20 ottobre sarà molto importante per riuscire a conseguire ottimi risultati sul lavoro. Se avete una relazione con qualcuno nato sotto il vostro segno zodiacale, potrebbero esserci delle difficoltà. Per chi è single potrebbe nascere un nuovo amore.