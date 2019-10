Durante la giornata di martedì 15 ottobre, la Luna in congiunzione al segno del Toro, conferirà ai nativi del segno lo spunto per poter avviare un progetto lavorativo importante, mentre Leone preferirà valutare diverse alternative per quanto riguarda i sentimenti. Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che soprattutto i single possano trovare l'amore grazie al loro fascino. Infine, Capricorno sarà piuttosto aggressivo sul posto di lavoro, rischiando però di non riuscire a combinare nulla, mentre Pesci si concentrerà maggiormente sulla propria relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 15 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 15 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: qualche tensione in amore potrebbe compromettere la vostra relazione di coppia. Invece di lamentarvi di problemi anche irrilevanti, provate a dimostrare di più il vostro amore, migliorerà senz'altro l'affiatamento di coppia.

I single faranno tesoro dell’esperienza passata per gestire la vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, potreste non essere d'accordo con l'opinione di un vostro collega, ciò nonostante riuscirete comunque a finire, seppur con dei compromessi, un progetto in collaborazione. Voto - 7

Toro: la Luna in congiunzione al vostro segno, vi permetterà di raggiungere risultati positivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Avrete tante idee per la mente, e avrete lo spunto per avviare importanti progetti lavorativi. Alcuni problemi che credevate insormontabili, saranno facilmente risolvibili. In amore le cose non andranno come previsto. Marte nel vostro segno, farà in modo che siate piuttosto nervosi, rischiando di creare un litigio con il partner. Potrebbero esserci dei problemi anche per i single, che preferiranno rimandare la ricerca della loro anima gemella.

Voto - 7

Gemelli: Sole in trigono al segno della Bilancia, potrebbe causare degli imprevisti ai nativi del segno durante la giornata di martedì, soprattutto in amore. Meglio le coppie nate da poco, che preferiranno rafforzare il loro legame. i single invece, avranno in mente di organizzare un piccolo viaggio con gli amici. In ambito lavorativo, una piccola revisione di un vostro progetto potrebbe garantirvi qualche guadagno in più.

Voto - 7

Cancro: se ultimamente avete fatto strage di cuori voi single, adesso è arrivato il momento di prendere una decisione, anche se non ne avete voglia. Per quanto riguarda le coppie fisse, sarà meglio non esagerare con alcune affermazioni. La Luna vi assisterà, quindi cercate di non commettere errori. Sul posto di lavoro, se lavorate in un ambiente in cui le gerarchie contano, non scavalcate nessuno per evitare guai.

Voto - 7,5

Leone: Giove in opposizione al vostro segno, vi terrà sull'attenti per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete a che fare con dei clienti oppure con un collega esigente, e sarà richiesta tutta la vostra attenzione. Armatevi di coraggio e di simpatia per uscirne nel migliore dei modi. In amore, valuterete diverse alternative riguardo che ancora non avevate mai preso in considerazione mentre i single potranno aprire le finestre al nuovo e fare tante conoscenze. Voto - 7,5

Vergine: Giove in quadratura al segno del Sagittario, vi renderà sospettosi riguardo alcuni atteggiamenti, sia in famiglia che sul posto di lavoro, dove prestereste particolare attenzione riguardo le vostre prospettive future. Tirate fuori la vostra aggressività oggi, perché la situazione lo richiede. Solo in amore dovrete evitare di suscitare la gelosia del partner. I single che vogliono un rapporto serio e duraturo devono ancora trovarlo. Voto - 7

Bilancia: Sole stazionario nel vostro segno, vivrete un periodo roseo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarà un periodo sereno e soddisfacente, in rialzo rispetto alle giornate precedenti. Per i single potrebbero arrivare presto dei cambiamenti. Sul posto di lavoro, Potete finalmente intraprendere delle strade che fino a questo momento non avevate considerato a causa dell’indecisione. Voto - 8,5

Scorpione: gli influssi della Luna in congiunzione al segno del Toro si riverseranno su di voi. Se avete delle mansioni da svolgere entro un limite di tempo, fatele adesso. Nonostante la sfera lavorativa procede a gonfie vele, ultimamente avete le mani bucate. Cercate di spendere meno. In amore, provate a proporre qualcosa di diverso dal solito, al partner sicuramente piacerà. I single dovranno modificare qualche atteggiamento nei confronti di una persona. Voto - 7,5

Sagittario: Giove in congiunzione al vostro segno, potrebbe farvi incontrare una persona che saprà darvi delle indicazioni precise a proposito di un vostro progetto che non riuscite più a portare avanti. non avrete bisogno di guardare lontano per trovare spunti di ispirazione sulla strada migliore da seguire, guardatevi bene in giro e assecondate il vostro istinto. Buono il settore sentimentale, sarete amati e ricercatissimi, avrete quel pizzico di fascino in più che attira senza condizioni. Anche i single saranno molto attraenti e faranno conquiste e anche se non saranno amori per la vita saranno bene accolti. Voto - 9

Capricorno: Saturno in transito verso il vostro segno, potrebbe rendervi più aggressivi del solito durante la giornata di martedì, rischiando di non riuscire a portare a termine i vostri obiettivi. Siate più cauti e con un po’ di pazienza in più, riuscirete senz'altro nelle vostre imprese. Non preoccupatevi delle nubi in amore: spariranno presto. Basta solo che non v'imputate con il partner su questioni di poco conto. Venere suggerisce ai single di rivelare i sentimenti visto che sono così palesi da non poterli nascondere. Voto - 7,5

Acquario: vivrete una fase molto particolare per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nuove storie in arrivo per chi desidera ricostruire un equilibrio di coppia. La giornata è incentivata dalle stelle che sono tutte a vostro favore. Venere sarà prendere nuove decisioni ai single e darà loro la possibilità di intrecciare una nuova relazione seria. In ambito lavorativo, potreste iniziare a notare dei cambiamenti. Abituatevi ora prima di rimanere spiazzati dalla situazione che si andrà a creare. Voto - 8

Pesci: vi concentrerete maggiormente sulla vostra relazione di coppia durante la giornata di martedì, complice Mercurio in trigono. I sensi si accendono e voi sarete attraversati da un vortice di emozioni e sentimenti. Voi single passerete dei momenti meravigliosi anche con chi non rientra tra le vostre potenziali anime gemelle. Sul posto di lavoro, otterrete dei buoni risultati senza imporvi sugli altri e senza cercare scorciatoie. Favorite le collaborazioni con i colleghi più fidati. Voto - 8