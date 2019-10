Durante il weekend che va dal 12 al 13 ottobre i nativi Ariete cercheranno di dare sfogo alla loro fantasia mentre i nati sotto il segno del Leone preferiranno dedicare più tempo al partner e alla famiglia. Per la Vergine momento decisamente sottotono. Nostalgia per l'Acquario a causa di alcuni eventi del passato. Nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 12 al 13 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 ottobre segno per segno

Ariete: avrete l'occasione di dar sfogo alla vostra fantasia durante il fine settimana.

Un'uscita con gli amici o con il partner saranno il pretesto perfetto per svagarsi non pensando, per una volta, al lavoro. Voto - 8,5

Toro: avrete modo di rilassarvi e godervi le gioie della vostra famiglia senza alcun tipo di imprevisto. Potreste soddisfare inoltre qualche sfizio personale. Voto - 8,5

Gemelli: sarete più inclini a uscire a fare nuove conoscenze. Ciò nonostante vi servirà una "spinta" da parte dei vostri amici per cercare di uscire da quel guscio fatto di timidezza.

Voto - 7,5

Cancro: potreste avere qualche discussione con il partner che potrebbe peggiorare la vostra relazione di coppia. Cercate di essere più dolci e leali nei confronti del partner. Voto - 6

Leone: avrete modo di dedicare più tempo ai vostri cari durante il weekend. Vi mostrerete affettuosi con il partner aumentando l'intesa di coppia. In ambito lavorativo potrebbe esserci un incremento finanziario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 8

Vergine: sarà un fine settimana decisamente sottotono. Potreste non riuscire a portare a termine le vostre mansioni in ambito lavorativo arrivando a rimandare alcuni progetti. Voto - 6

Bilancia: ci sarà un po’ di stanchezza per i nativi del segno. Farete fatica a stare dietro alle richieste del partner arrivando talvolta a deludere le sue aspettative. Cercate di spiegare la situazione per evitare litigi.

Voto - 6,5

Scorpione: l'intesa di coppia sarà particolarmente alta durante il fine settimana. Approfittatene per proporre importanti progetti al partner utili per il vostro futuro. Voto - 8

Sagittario: sarete arrabbiati e delusi a causa di alcune brutte notizie in ambito lavorativo. Se alcuni progetti sono andati male, riprovate e questa volta cercate di non commettere errori. Voto - 5

Capricorno: avrete decisamente molta più cura delle persone chi vi stanno attorno.

Avete costruito un bel rapporto e per nulla al mondo rovinerete tutto. Voto - 7,5

Acquario: ci sarà un po’ di nostalgia per quanto riguarda alcuni eventi del passato. Nonostante ciò ci saranno ottimi progetti da mettere in atto di cui ne beneficerete in futuro. Voto - 7

Pesci: farete faville in amore durante il fine settimana. Sarete più inclini ad amare il partner senza farvi tanti scrupoli. Questo è il momento adatto per cercare di rafforzare il vostro legame.

Voto - 8