L'undicesimo mese dell’anno è sempre più vicino, vediamo quali sono i passaggi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Leone per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute del mese di novembre: nonostante il nuovo mese si rivelerà meno faticoso di quello precedente, non tutte le problematiche troveranno soluzione. Durante le giornate iniziali ci sarà un buon recupero fisico, tuttavia sarà bene non esagerare e continuare a monitorare la vostra condizione, iniziando magari cure o trattamenti specifici.

La sfera lavorativa riserverà delle preoccupazioni, che se riversate all’interno dell’ambito sentimentale, non faranno che aumentare la distanza con il partner. Ecco di seguito l’oroscopo completo del mese di novembre per il segno del Leone, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Leone, mese di novembre

Amore: come anticipato, il mese di novembre non sarà del tutto favorevole per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Non solo infatti le problematiche di tipo lavorativo ed economico potrebbero infilarsi all’interno del rapporto di coppia, ma anche delle incomprensioni legate al passato e mai chiarite. Se dunque credete veramente nella forza del vostro rapporto, gli astri consigliano di agire con cautela e di tentare di risolvere le problematiche una volta per tutte. In tal senso particolarmente favorevoli si riveleranno le giornate dal 18 al 21 del mese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Secondo il presagio delle stelle inoltre sarà difficile per il Leone resistere alle tentazioni, chi non si vede più appagato e soddisfatto del proprio rapporto di coppia potrebbe essere tentato dal compiere un tradimento. Per quanto invece riguarda i single e le relazioni che nascono in questo periodo le stelle non lasciano presagire nulla di importante per il futuro, tuttavia non mancheranno le occasioni di svago.

Lavoro: nonostante sia possibile durante il nuovo mese raggiungere dei successi in ambito lavorativo, non mancheranno comunque le pressioni e momenti sotto tono per i nati sotto il segno del Leone. Potrebbe infatti esserci una forte competitività con qualcuno appartenente al vostro team. Dunque nei rapporti con colleghi e superiori non mancheranno le discussioni, soprattutto laddove non vi vedrete ricompensati per il lavoro svolto.

Molti potrebbero chiedersi se l'impiego occupato adempie alle proprie ambizioni e magari decidere di tentare un’altra strada, tuttavia sarà bene essere cauti. Prima di intraprendere una nuova strada, siate sicuri di avere a disposizione tutte le sicurezze di cui necessitate.

Salute: nonostante novembre parta con un buon recupero fisico per il Leone, che durante il mese precedente ha risentito di fastidi e malesseri fisici, a partire dalla seconda metà del mese gli astri consigliano di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e di evitare le situazioni stressanti, per quanto difficile questo possa essere.

Sarà bene per il Leone dedicare maggiori attenzioni alla forma fisica, iniziando delle cure specifiche e rivedendo le proprie abitudini alimentari.