Il mese di novembre per i nativi dell' Acquario sarà caratterizzato da bellissime situazioni per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere attiva per la maggior parte del mese, ci saranno tanti momenti di passione utili ad aumentare l'affiatamento di coppia. I single saranno più inclini a farsi notare solamente per riuscire a fare delle conquiste in più.

In ambito lavorativo ci saranno delle difficoltà da superare, soprattutto con dei progetti più lunghi e costosi.

Mercurio in quadratura non offre grandi opportunità, dovrete sforzarvi di essere creativi se volete riuscire a raggiungere dei buoni risultati.

La salute non sarà in calo, almeno mentalmente. Fisicamente avrete tante energie da spendere, soprattutto in attività all'aria aperta. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

Venere splendente, vi regalerà tante sensazioni positive per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

L'intesa di coppia sarà ottima, approfittatene per proporre alcune idee per la vostra relazione di coppia, e per passare delle serate in allegria. I cuori solitari avranno modo di fare nuove amicizie, che presto potrebbero diventare qualcosa di più importante. Chi invece ha trovato l'amore da poco, preferirà consolidare il loro rapporto. Tuttavia, Mercurio in quadratura non semplifica il dialogo e potrebbe nascere qualche incomprensione che potrebbe portare instabilità.

Amicizie da non sottovalutare, soprattutto nella seconda metà del mese, considerato che avrete bisogno di vari consigli per risolvere alcuni problemi personali, oltre che per divertirvi.

Fortuna e salute

La salute sarà tra alti e bassi nel corso del mese di novembre. Mentalmente non sarete in forma, ma fisicamente sarete carichi di energie da spendere nelle attività lavorative oppure all'aperto con i vostri cari.

La fortuna vi assisterà soltanto per quanto riguarda l'ambito sentimentale, grazie anche agli influssi di Giove, che vi permetteranno di vivere magnificamente la vostra relazione di coppia.

Lavoro e impegni

Sarà un mese complicato per quanto riguarda il lavoro. Alcuni vostri progetti potrebbero rivelarsi fallimentari, e questo potrebbe causarvi un forte stress. Con questa difficile quadratura è anche facile che un progetto possa essere bloccato o che non proceda come voi volete, oppure può richiedere un investimento di denaro che ora non potete affrontare.

Rimandate per il momento alcuni progetti importanti.

Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego potrebbero fare tanti colloqui, che si riveleranno però poco utili. Probabilmente questo non è il periodo più adatto. Aspettate il momento più opportuno.