Per voi nativi del segno dell'Acquario, questo novembre si rivelerà molto prolifico per l'amore e gli affetti, ma decisamente poco efficiente per gli affari ed il lavoro. Ci saranno molti ostacoli e poca remunerazione economica, ma sarà soltanto una fase passeggera.

Ottime le possibilità di fare attività fisica ma avrete bisogno di far riposare la vostra mente. Nell'ultimo periodo il nervosismo l'ha fatta da padrone e lo stress in accumulo ha peggiorato la già precaria situazione.

Amore e affetti

Venere sarà interamente dalla vostra parte: infatti i sentimenti saranno un terreno favorito in questo mese di novembre. Ottima l'intesa di coppia, ottima la passionalità e molta serenità in famiglia. Probabilmente perderete di vista qualche amico in virtù di altri affetti che ultimamente avete un po' bistrattato, ma state pur certi che molti vi cercheranno anche per trascorrere qualche pomeriggio a chiacchierare in totale relax.

Le prospettive di convivenza o di intraprendere una relazione saranno molto forti positivamente.

Voi single avrete una marcia in più per fare qualche conquista o per farvi notare da qualcuno che avete adocchiato da molto tempo. Non perdetevi le occasioni che si presenteranno.

Lavoro e studio

Purtroppo sarà un mese fatto di insuccessi, di molti progetti che salteranno e non troveranno dunque la propria remunerazione economica.

Il lavoro potrebbe perciò essere molto stressante, senza che riusciate a concludere granché. Mercurio sarà davvero pesante con voi e dovrete necessariamente aspettare la fine del mese per trovare qualche affare concluso bene. I guadagni saranno anche minimi, ma l'importante è che continuiate a lavorare con attenzione, in modo tale da limitare errori il più possibile.

Per voi alla ricerca di un impiego sarà abbastanza tosta avere a che fare con dei colloqui, ma quei pochi che vi verranno offerti dovrebbero essere esaminati molto attentamente, perché potrebbero anche annidarsi inganni.

Voi studenti avrete dei momenti decisamente negativi, in cui vorreste prendervi più tempo possibile procrastinando fino al punto da rovinarvi la media con le vostre mani. Fate attenzione a seguire le lezioni passo per passo.

Salute e fortuna

Se sul piano mentale non sarete al massimo della forma, quello fisico sarà decisamente in salute e privo del pericolo di eventuali malanni stagionali. Avrete energie per l'eros e anche per fare sport all'aria aperta e magari delle lunghe passeggiate per impedire allo stress di emergere quando meno ve lo aspettate.

Date un occhio di riguardo a cosa mangiate e a cosa bevete, curate di più il vostro organismo.