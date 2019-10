Per voi nativi del segno del Capricorno, questo novembre vi regalerà molti profitti di stampo economico, progetti che andranno a buon fine e molta energia da impiegare su ogni fronte. L'unica pecca di questo mese riguarderà l'amore e i sentimenti, con un calo drastico dell'intesa sia di coppia che familiare.

Amore e affetti

La dinamica della coppia potrebbe non essere molto favorevole, dal momento che sarete più incentrati sulla realizzazione dei vostri desideri personali.

La vostra relazione sarà dunque un po' bistrattata proprio da voi. Bisognerà attendere la fine del mese per trovare uno spiraglio di luce in questo tunnel. Venere arriverà nel vostro segno proprio negli ultimi giorni di novembre, quindi soltanto allora eviterete discussioni e favorirete la tanto sospirata intesa di coppia.

Per voi single non sarà proprio il periodo ideale per fare conquiste o iniziare una relazione.

Preferirete di gran lunga la compagnia di amici, di parenti e di qualche collega che si rivelerà essere un ottimo confidente. Venere anche in questo caso si farà attendere.

Lavoro e studio

La combinazione fra Marte e Mercurio vi darà l'intraprendenza e la forza necessaria per avviare progetti importanti, di sviluppare qualcosa che va già a gonfie vele per incrementarla ancora di più. Le proposte, anche se potrebbero sembrarvi poco remunerative, saranno quelle che vi favoriranno di più.

Per voi alla ricerca di un lavoro sarete particolarmente aiutati da Mercurio, perciò le vostre doti comunicative saranno ai massimi livelli ed estremamente ideali per colloqui di lavoro, ma anche per concludere affari e guadagni di vario genere. Le attività in proprio subiranno un netto rialzo, soprattutto per il vostro innato spirito imprenditoriale e una selezione accurata di ciò che offrite.

Gli investimenti saranno un punto cruciale per il perseguimento dei vostri obiettivi, perciò non abbiate alcun timore nel stringere accordi anche per un acquisto importante come un'auto o una casa.

Voi studenti sarete brillanti e perspicaci, vi sembrerà che qualcosa da studiare sia più difficile del previsto, ma con appena un pizzico di concentrazione in più sarete fra i migliori del vostro corso o della vostra classe.

Salute e fortuna

Se per la fortuna dovrete ancora attendere parecchio tempo, sicuramente la salute sarà uno dei vostri punti forti. Gli sport più energici saranno quelli che prenderete più di mira e che vorreste fare a tutti i costi, anche magari con l'ausilio di un istruttore che vi sappia guidare nei “primi passi”.

A livello economico i guadagni saranno un incentivo anche per fare qualche viaggio in solitaria in qualche posto lontano, magari asiatico, per riscoprire il vostro equilibrio messo sotto tensione in questo periodo.