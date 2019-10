Per voi nativi del segno dei Pesci, novembre sarà un mese in cui dovrete essere prudenti con ogni aspetto della vostra vita, che si tratti del lavoro o dell'amore. Date un occhio di riguardo al settore della salute e cercate di ponderare bene le vostre scelte prima di attuarle.

Favoriti i progetti soltanto alla fine del mese, mentre la fortuna potrebbe portarvi qualche sorpresa inaspettata.

Amore e affetti

Venere non sarà dalla vostra parte in questo mese di novembre: all'interno della coppia potrebbero quindi sorgere dei fraintendimenti e delle incomprensioni che daranno luogo perfino a dubbi e gelosie spesso immotivate, o comunque dettate da un senso di malumore molto intenso.

Il consiglio è quello di non essere troppo frettolosi nel giungere a conclusioni che potrebbero essere totalmente errate e provare a separarvi per un po' dal partner per comprendere meglio cosa volete fare nei prossimi mesi. Ovviamente questo varrà se sarete poi disposti ad instaurare un dialogo costruttivo.

Poca intesa anche in famiglia, ma vi troverete più a vostro agio con qualche amico fidato.

Voi single non avrete molta voglia di imbarcarvi in una avventura per due, vi sentirete abbastanza già da soli e sarà respinta qualsiasi attrazione nei confronti di una persona.

Lavoro e studio

Avrete delle opportunità imperdibili fra le mani, ma dovrete comunque essere consapevoli di dover ancora fare molta attenzione al livello pratico del vostro lavoro se non volete vedere alcuni dei vostri progetti andare inevitabilmente in fumo. Mercurio e il Sole vi daranno delle occasioni uniche per preparare il terreno su cui poi farete avviare le vostre doti comunicative, ma dovrete attendere ancora un po' per questo, almeno la fine del mese.

I guadagni comunque non vi impediranno di fare qualche spesa personale e magari anche di aiutare qualcuno. L'aspetto delle vostre faccende burocratiche però vi darà qualche incombenza in più.

La ricerca di lavoro non sarà molto stimolata, quindi per il momento potreste trovare parecchia delusione.

Voi studenti avrete molto filo da torcere, anche perché la scarsa voglia di studiare non vi sta aiutando per niente. Sforzatevi un po' di più.

Salute e fortuna

Qualche problema a livello fisico potrebbe impedirvi di osare un po' più del solito, ma ciò non vi impedirà di essere creativi soprattutto negli hobby e con gli amici. Se ci sarà qualcosa che non va, comunque non tenetevelo per voi stessi, ma parlatene con qualcuno. Il nervosismo si placherà soltanto relazionandosi con chi credete che vi comprenderà. Evitate di fare viaggi, e limitatevi per il momento al vostro solito raggio d'azione.

Bene la fortuna, qualche novità piacevole si affaccerà alla vostra finestra.