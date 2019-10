Il mese di novembre per i nativi dei Pesci sarà caratterizzato da un notevole recupero per quanto riguarda l'ambito lavorativo, nel quale alcuni progetti, piccoli o grandi che siano, potrebbero essere realizzati. Ci saranno delle grandi opportunità che vi permetteranno di dare una svolta alla vostra carriera professionale, dovrete solo saperle cogliere.

La fortuna sarà dalla vostra parte, non abbiate timore a rischiare qualcosa in più con un progetto che potrebbe garantirvi qualche entrata in più.

A differenza del lavoro, l'amore non sarà proprio al vertice: Venere non è molto positiva per voi, e potrebbe portare confusione nella vostra relazione di coppia. Non sarà semplice gestire alcune incomprensioni che potrebbero trasformarsi in litigi in poco tempo. Se avete qualcosa di importante da fare, fatela agli inizi del mese, quando le condizioni saranno decisamente migliori.

Una Salute più che positiva, vi permetterà di portare a termine tutte le mansioni che vi verranno chieste.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Come già detto, l'ambito sentimentale sarà decisamente sottotono durante il mese di novembre. Venere in opposizione al vostro segno vi creerà numerosi grattacapi, tanto che sarà difficile gestire anche solo una piccola incomprensione. La situazione peggiorerà a partire dalla seconda settimana del mese, quindi, se avete un progetto da proporre, oppure alcune faccende rimaste in sospeso, fatelo adesso.

I single avranno tanta voglia di cimentarsi in nuove relazioni di coppia, ma ci saranno poche opportunità che riterrete valide. Meglio l'ambito familiare, dove ci sarà spesso un'ottima atmosfera che vi permetterà di trascorrere delle splendide serate. Buone anche le amicizie, sia per chi vuole svagarsi, sia per chi ha bisogno di un consiglio.

Fortuna e salute

La fortuna vi assisterà solo in ambito lavorativo, dove avrete modo di portare a termine tanti progetti lavorativi.

Ciò nonostante sarà richiesto un po’ d'impegno in più, considerato che la creatività vi mancherà.

Buona inoltre la salute, che vi permetterà di portare a termine senza troppa fatica le vostre mansioni. Ciò nonostante, evitate viaggi lunghi che potrebbero stancarvi, sia fisicamente che mentalmente.

Lavoro e impegni

Con Giove che lascerà il vostro segno, durante il mese di novembre l'ambito lavorativo vi darà grandi soddisfazioni.

Qualcuno si farà avanti per proporre nuovi accordi che daranno buoni risultati soprattutto per la vostra carriera professionale, anche se dovrete spendere del tempo e denaro in più.

Chi è alla ricerca di un nuovo impego, sarà favorito da tante occasioni. Ma ovviamente ognuno dovrà dare una buona impressione di sé davanti ad un eventuale colloquio di lavoro per riuscire nell'impresa.