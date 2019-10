Per i nativi del segno del Sagittario, questo novembre andrà a gonfie vele sul fronte amoroso e sentimentale, con conquiste e amicizie dalla vostra parte. Un po' meno vantaggioso sarà il campo economico e lavorativo: alcuni dovranno essere efficienti abbastanza da portare a termine i progetti nel migliore dei modi.

Buona la salute e favorite le energie sia fisiche che mentali.

Amore e affetti

L'ambito affettivo e sentimentale del vostro segno saranno i più floridi dello zodiaco in questo mese.

Ottima l'intesa all'interno delle relazioni di vecchia data, complicità alle stelle per quanto riguarda quelle un po' più fresche. Tanta comunicazione favorirà anche l'aspetto erotico della vostra storia d'amore. Avrete molte emozioni da vivere, e qualche iniziativa romantica per scaldare qualche serata non gusterà di certo, anzi. Favorirà una simbiosi fra voi e la vostra dolce metà. Sarà anche un periodo di progetti, di inizi di convivenze o di matrimoni: ogni cosa che verterà su questi balzi in avanti sarà favorito da Venere.

Nelle famiglie di origine si respirerà dell'aria nuova, e ci saranno anche delle novità che potrebbero interessare gran parte dei membri.

Lavoro e studio

Non ci saranno novità che stabilizzeranno la vostra posizione lavorativa, anzi. Ci potrebbero essere dei ribassi sul rendimento lavorativo e dei guadagni che arriveranno a stento. Per quanto riguarda i progetti in corso, il consiglio sarà quello di essere molto attenti e minuziosi con le rifiniture, con i dettagli, perché questi saranno molto più importanti di quelli che credete. Per voi che lavorate in ambito artistico, le cose saranno decisamente migliori.

La creatività è florida, basterà soltanto renderla concreta con iniziative vincenti.

Voi alla ricerca di un lavoro, vi potreste trovare con qualche difficoltà, con qualche chiamata attesa che purtroppo non arriverà o con qualche aspettativa che non verrà esaudita. Alcuni giorni però potreste essere davvero molto fortunati, quindi non perdete la speranza.

Voi studenti vorreste più avere una vacanza che un compito, una interrogazione oppure un esame, ma se farete del vostro meglio potreste sentirvi in vena di ritagliarvi alcuni giorni in totale relax senza dover pensare allo studio.

Salute e fortuna

Le energie per il campo lavorativo e la volontà di fare qualcosa di buono non vi mancheranno di certo, quindi basatevi su voi stessi e sulla vostra intraprendenza. Del riposo in aggiunta potrebbe essere un notevole toccasana per lo stress e il nervosismo che in questi ultimi mesi vi hanno dato del filo da torcere. Ottime le idee all'aria aperta, ma senza esagerare per non prendervi un malanno stagionale.