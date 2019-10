Il mese di novembre per i nativi Sagittario sarà caratterizzato da alcuni problemi per quanto riguarda il lavoro. Non ci saranno grandi novità che cambieranno il vostro modo di lavorare, ciò nonostante v'impegnerete molto a svolgere le vostre mansioni. Potrebbero esserci inoltre dei ribassi sul rendimento sui guadagni che arriveranno a stento.

In amore, Venere illumina il vostro cielo in modo meraviglioso, e vi permetterà di mantenere alto l'affiatamento di coppia e vivere nuove avventure.

Infatti, passerete molte giornate in compagnia del vostro partner, che sia per mettere in cantiere nuovi progetti, o più semplicemente per passare dei dolci momenti in compagnia della vostra anima gemella. I single cercheranno assolutamente di trovare l'amore, anche se per loro sarà un po’ più complesso del solito.

Marte favorevole nel vostro segno, vi darà le energie necessarie per impegnarvi durante le vostre giornate, ma sarà esclusivamente merito vostro tutto che di buono farete, poiché la fortuna non sarà dalla vostra parte.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

L'ambito affettivo sarà tra i favoriti durante il mese di novembre. Avrete svariate occasioni per cercare di portare avanti la vostra relazione di coppia. Avrete molte emozioni da vivere, grazie agli influssi di Venere che vi daranno un grande aiuto. I cuori solitari saranno favoriti soltanto all'inizio del mese, quando Marte in sestile vi donerà le energie adatte e quel pizzico di fortuna utile per riuscire nell'impresa.

Con gli amici avrete modo di vivere nuove avventure, che vi permetteranno di rafforzare il vostro legame, ma anche di passare delle giornate di divertimento.

Fortuna e salute

Con Marte a illuminare il vostro cielo, sarete particolarmente carichi di energie nel corso del mese di novembre, utili per divertirvi con i vostri amici, oppure per stare in compagnia del vostro partner. Ciò nonostante ogni tanto vi servirà qualche ora per riposarvi.

Poca fortuna per i nativi del segno: essa illuminerà le vostre giornate solo all'inizio del mese, quindi approfittatene fin da subito.

Lavoro e impegni

Mercurio si troverà in opposizione al vostro segno. In questo modo, avrete non poche difficoltà per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Le novità non saranno molte e alcuni ostacoli possono creare complicazioni e non vi permettono di procedere con serenità lungo il vostro percorso professionale. Bisogna stare molto attenti ai dettagli di un progetto per evitare di trascurare qualcosa che possa crearvi problemi.

Difficoltà anche per coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Infatti, potreste ricevere delle delusioni da parte di chi è alla ricerca di personale. In ogni caso, non demoralizzatevi, arriveranno periodi migliori.