Per voi nativi del segno dello Scorpione, questo novembre sarà costellato da giorni con un ottimo rendimento lavorativo e con molte possibilità di guadagno che risolveranno alcuni problemi di carattere finanziario. L'amore e l'amicizia saranno i punti cardine di questo mese, e per voi single qualche incontro potrebbe portare a piacevoli conclusioni.

Ottima la salute, ma prestate attenzione alla stanchezza nascosta in modo da non farla crescere in modo esponenziale.

Amore e affetti

L'amore in senso stretto non sarà un problema in questo mese, ma si potrebbero verificare delle situazioni non proprio piacevoli che potrebbero mettere a rischio l'equilibrio all'interno della famiglia, o comunque delle coppie già consolidate nel tempo. Starà a voi non perdere la calma ed instaurare una comunicazione che risulterà sicuramente vincente per far fronte alle difficoltà.

Per voi ancora alla ricerca dell'anima gemella, il consiglio sarà quello di attendere gli ultimi giorni di novembre, perché Venere potrebbe regalarvi incontri piacevoli o avvicinarvi a qualcuno a cui tenete particolarmente. Anche il campo delle amicizie sarà molto favorevole: potreste perfino legare con qualcuno con cui resterete amici a lungo.

Lavoro e studio

La comunicazione in ambito lavorativo sarà resa al massimo grazie a Mercurio, ma per avere l'aiuto di Marte dovrete attendere la fine del mese. Nel frattempo, dovrete fare appello a tutte le vostre energie per poter essere efficienti su tutti i fronti del vostro lavoro e se questo sarà un ambito scientifico allora sarà enormemente favorito. Per voi che avete bisogno di risolvere alcuni problemi finanziari, Giove vi offrirà ingenti guadagni, ma dovrete comunque fare attenzione a non eccedere con gli acquisti e con lo shopping in genere.

Lo stesso varrà per voi alla ricerca di lavoro: troverete colloqui abbastanza facilmente, ma l'esito dipenderà esclusivamente da voi. Apparite freschi, dinamici e colmi di voglia di fare e ogni cosa andrà per il meglio.

Voi studenti dovrete stare qualche ora in più sui libri se non volete una sufficienza, o comunque se non volete accontentarvi. Che siate a scuola o all'università, avrete varie possibilità di essere fra i migliori del vostro corso.

Salute e fortuna

La vostra forma fisica sarà ottima per tutto l'arco del mese, ma dovrete comunque badare a ciò che mangiate e a come vi muovete. Evitate la sedentarietà ma anche delle attività troppo frenetiche. Lo stress dovrà essere sempre monitorato, anche se vi sentite bene e per niente provati dal lavoro.

La fortuna girerà dalla vostra parte prevalentemente per gli investimenti importanti.