Per voi nativi del segno della Vergine sarà un novembre litigioso sul fronte dei sentimenti e molto evasivo in generale. Tutte le vostre energie saranno invece incentrate sul Lavoro, sulle finanze, cercando di racimolare quanti più successi possibili con la vostra proverbiale forza di volontà. L'impegno sarà la chiave di volta di questa prima “tranche” dell'inverno, e consapevoli di questo, ce la metterete tutta.

Amore e affetti

Ci saranno molte incomprensioni e dissidi all'interno della coppia ad aprire questo novembre. Purtroppo fino al 27 del mese Venere vi darà molte problematiche con il partner, soprattutto per quanto riguarda il settore sentimentale. Ovviamente anche l'eros rischierà di non decollare: un litigio anche di poco conto minerà anche questo aspetto. L'influenza di Giove potrebbe portarvi ad essere orgogliosi al punto da volere a tutti i costi una rottura, anche per quanto riguarda le relazioni oramai consolidate nel tempo, quindi evitate di arrabbiarvi facilmente se volete cercare di salvare il salvabile.

Voi single preferirete vivere per conto vostro, ed anche se ci saranno quelle piccole opportunità di conoscere meglio una persona, potreste essere più inclini a lasciar correre e a non farvi vedere piuttosto che impegnarvi anche con una semplice amicizia.

Lavoro e studio

Di tutt'altro avviso il fronte lavorativo: sarete attenti e caparbi, il vostro rendimento lavorativo sarà fra i migliori riscontrati in quest'anno che sta per concludersi e gli affari andranno a gonfie vele.

Saranno favorite qualche idee un po' più audaci che però grazie al Sole e a Mercurio andranno a buon fine. Dovrete soltanto fare attenzione a ciò che vi verrà proposto, a tutti quei progetti che provengono dall'esterno e che potrebbero far saltare dei guadagni piuttosto ingenti e farvi arrivare alle tasche soltanto dei guadagni minimi.

Per voi alla ricerca di un impiego il consiglio è quello di essere tenaci, di non farvi scappare la minima opportunità anche se questa non corrisponderà esattamente alle vostre aspettative: i momenti migliori arriveranno, nel frattempo impegnatevi al massimo.

Anche voi studenti sarete chiamati ad impegnarvi, ad essere più attivi nelle lezioni, a puntare al voto più alto, a non demoralizzarvi per il minimo insuccesso.

Salute e fortuna

In questo mese non ci sarà molto spazio per la fortuna, quindi tutto ciò che dovrete fare sarà di andare avanti con le vostre sole forze e di non farvi abbattere per qualche pensiero o nostalgia in più, per non parlare dello stress e della stanchezza accumulata nel tempo.

Dovrete assolutamente evitare di strapazzarvi troppo, quindi cercate di non strafare con uscite e non fate le ore piccole.