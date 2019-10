Il decimo mese dell'anno è appena iniziato, vediamo quali sono secondo i presagi degli astri e delle stelle, i segni più e meno fortunati di ottobre. Sarà un momento vantaggioso per i nati sotto il segno dei Gemelli, che ritrovano la serenità in amore e la grinta in ambito lavorativo. Anche per lo Scorpione il primo mese autunnale porterà dei miglioramenti, grazie a Mercurio e Venere che favoriscono i sentimenti.

Alti e bassi per l'Aquario, sarà un mese faticoso per il fisico e in amore non mancheranno le divergenze. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute più la classifica dei segni top e flop del mese.

Segni top, ottobre 2019

Gemelli: con Marte in aspetto positivo il decimo mese dell’anno si rivelerà interessante per i sentimenti.

I nati sotto questo segno si sentono romantici, questo gioverà ai rapporti di coppia e favorirà i nuovi incontri. Con la Luna nel segno durante le giornate centrali di ottobre gli affari e le questioni lavorative saranno avvantaggiati, ci saranno maggiori probabilità di successo. Ci sarà inoltre un buon recupero fisico, le cure e le trattative iniziate in questo periodo porteranno a buoni risultati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: con Mercurio, Venere, Urano e Sole in buon aspetto il mese di ottobre si rivelerà molto positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Per le coppie che durante le ultime giornate di settembre hanno affrontato delle problematiche, torna ora il sereno, si potranno vivere bei momenti di romanticismo e passione. Favoriti gli incontri. Anche la salute va bene durante il primo mese autunnale, i nati sotto questo segno si sentono energici e grintosi.

Alti e bassi in ambito lavorativo.

Scorpione: con Mercurio e Venere nel segno quello da poco iniziato sarà un mese vantaggioso per il segno sotto tutti i punti di vista. I sentimenti ricopriranno un ruolo centrale, c’è voglia di abbandonarsi all’amore e vivere emozioni intense, anche i nuovi incontri sono favoriti. Le prime settimane di ottobre saranno inoltre interessanti per chi vuole presentare un progetto, lanciare un’attività o avanzare una proposta.

Sarà un buon momento per il fisico le energie non mancheranno, così come la grinta e la voglia di fare.

Sagittario: il nuovo mese inizia con grinta e vitalità, che i nati sotto questo segno impiegheranno per raggiungere gli obiettivi prefissati in ambito lavorativo. In tal senso potrebbero nascere interessanti progetti o si potrebbero ottenere maggiori gratificazioni e responsabilità. Sarà un mese vantaggioso per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, che soprattutto dal 15 del mese porteranno ad ottimi risultati.

In amore non mancheranno i momenti di instabilità, tuttavia nulla che non riuscirete a risolvere.

Capricorno: un oroscopo positivo protegge i sentimenti, promettendo ai nati sotto questo segno forti emozioni. Per qualcuno è arrivato il momento di prendere decisioni per il futuro, come fare una proposta di matrimonio o proporre al partner di convivere. È inoltre un buon momento per le relazioni appena nate, le conoscenze che si fanno ad ottobre si riveleranno significative nei mesi seguenti. In ambito lavorativo, nonostante delle difficoltà iniziali, sarà possibile ottenere degli esiti positivi soprattutto a partire dalla terza settimana, grazie anche al transito di diversi pianeti nel segno. Momento vantaggioso per il fisico.

Pesci: il nuovo mese vi vede gli assoluti protagonisti, sia per quanto riguarda l’amore che le questioni lavorative. Con l’arrivo dell’autunno si riaccende nei Pesci la voglia di innamorarsi e abbandonarsi alla passione, questo aiuterà i rapporti di coppia. Anche chi nei mesi precedenti ha vissuto delle instabilità ritroverà la serenità e i nuovi incontri sono favoriti. In ambito lavorativo è il momento di riscuotere i frutti del lavoro precedentemente svolto, anche i giovani sono favoriti e coloro i quali desiderano avanzare una proposta. Sarà un momento positivo anche per il fisico, vi sentirete energici e determinati. Le cure iniziate in questo periodo porteranno ad ottimi risultati.

Segni flop, ottobre 2019

Ariete: con Marte in opposizione il mese di ottobre inizia sottotono per il fisico, risentirete di tutta la stanchezza accumulata precedentemente e sarete costretti a rallentare i ritmi. La prima metà di ottobre potrebbe non essere positiva per i sentimenti, soprattutto per chi vive un rapporto già instabile. In tal caso occorrerà aspettare l’avvicinarsi dell’inizio di novembre per risolvere del tutto le problematiche e ritrovare stabilità, al contrario sarà un buon mese per fare nuovi incontri e allacciare contatti. All’interno dell’ambito lavorativo potrebbero nascere delle problematiche, come una lite o un diverbio tra colleghi, tuttavia sarà possibile lavorare per nuovi progetti e/o collaborazioni.

Toro: ottobre non sarà facile per i sentimenti, all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno le discussioni, anche piuttosto accese, soprattutto nelle giornate centrali del mese. I nati sotto questo segno zodiacale potrebbero sentirsi fragili, sotto pressione, anche a causa di problematiche legate all’ambito lavorativo, e necessitare maggiori attenzioni da parte del partner. Come anticipato lo stress e la pressione non mancheranno all’interno della sfera professionale, dove potreste trovarvi a fare i conti con delle problematiche.

Leone: il decimo mese inizia con un rallentamento per il segno, soprattutto per ciò che riguarda il fisico. Già durante le prime giornate di ottobre infatti il Leone potrebbe aver risentito di un calo di energie ed accusato dolori fisici o malesseri stagionali. All’interno dei rapporti di coppia non mancheranno le problematiche, anche per chi vive un rapporto che va avanti da tempo. Continua invece l’ondata di positività che durante i mesi precedenti ha coinvolto l’ambito lavorativo, le occasioni non mancheranno.

Vergine: sarà un mese di alti e bassi per il segno, dei miglioramenti ci saranno già durante le prime settimane, tuttavia siete ancora lontani dalla meta prefissata. In campo sentimentale non mancheranno i momenti sottotono, chi ha un rapporto che va avanti da tempo dovrebbe cercare di dare maggior pepe alla propria vita di coppia, mentre chi vive una relazione nata da poco dovrebbe essere meno titubante nei confronti del partner. In ambito lavorativo non si avranno dei successi immediati, ma sarà comunque possibile gettare le basi per progetti che prenderanno il via durante i prossimi mesi.

Bilancia: il nuovo mese, seppur più positivo di quello precedente, riserverà comunque delle problematiche ai nati sotto questo segno, sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Con Saturno dissonante affrontare alcune problematiche non sarà semplice, soprattutto in ambito lavorativo dove potrebbe esserci un’atmosfera pesante. I conflitti non mancheranno nei rapporti con i colleghi e/o i superiori. L’ultima settimana del mese tuttavia porterà all’inizio di un momento di recupero e sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale sarà possibile trovare dei chiarimenti.

Aquario: ottobre sarà un mese sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico, infatti già a partire dalle prime giornate del mese i nati sotto questo segno potrebbero risentire di un calo di energie ed accusare fastidi fisici. Il consiglio degli astri è quello di dedicarsi dei momenti di relax ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. Anche per l’amore sarà un momento sottotono, dove non mancheranno i contrasti, anche a causa del nervosismo e della tensione da voi accumulata. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle belle opportunità, potrete far valere le vostre capacità.