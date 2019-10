Il mese di ottobre sta per volgere al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Sagittario per quanto riguarda l’amore, li lavoro e la salute durante il mese di novembre. Con Venere in posizione favorevole sarà un buon momento per parlare di sentimenti, sia che viviate in coppia o siate single, le emozioni non mancheranno. Giove favorisce la sfera lavorativa, dove si potranno ottenere delle belle soddisfazioni.

È un momento positivo per il fisico, soprattutto per chi durante i mesi precedenti ha risentito di fastidi e malesseri. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di novembre 2019 per il segno del Sagittario con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Sagittario, novembre 2019

Amore: con Venere nel segno durante questo mese di novembre i sentimenti ricopriranno un ruolo di primaria importanza.

Particolarmente favoriti saranno coloro i quali durante i mesi precedenti si sono lanciati a capofitto in una relazione, ma anche coloro i quali si sono sposati da poco o hanno iniziato una convivenza. Giove favorevole aumenta la fertilità, è dunque un buon momento per coloro i quali desiderano avere un figlio. I single o coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione, troveranno la voglia di riscattarsi e di abbandonarsi alla dolcezza dell’amore, dunque gli incontri sono favoriti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Particolarmente vantaggiose in tal senso si riveleranno le ultime giornate del mese dal 27 al 30 novembre. Attenzione però, chi ha i piedi in due scarpe farebbe bene a prendere una decisione o rischia di perdere tutto.

Lavoro: con Giove e Venere in aspetto positivo, il Sagittario riacquista forza, energia e voglia di fare in ambito lavorativo. Dunque novembre sarà il mese ideale per rimettersi in gioco, per avanzare una proposta o per far valere le proprie capacità.

Coloro i quali desiderano lanciare un progetto, candidarsi per una posizione professionale o intraprendere una nuova strada, anche all’estero, potranno fare pieno affidamento sulla protezione di questi pianeti e anche del Sole a partire dal 22 del mese. Ci sarà Inoltre un miglioramento dal punto di vista economico, soprattutto per chi lavora in proprio. Particolarmente vantaggiose si riveleranno le giornate dal 18 al 23 novembre.

Salute: come anticipato, il mese di novembre sarà positivo per il fisico, anche se un recupero totale si avrà soprattutto a partire dal 22 quando il Sole entrerà nel segno. Le ultime giornate di novembre quindi saranno particolarmente vantaggiose dal punto di vista fisico, il Sagittario si sentirà nel pieno delle forze, grintoso ed energetico. Sarà dunque il momento ideale per iniziare a praticare dell’attività fisica, come lo yoga o il pilates, che potrebbero molto giovare ai nati sotto questo segno.