L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre annuncia l'arrivo di decisioni importanti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi ha una relazione che dura da molto tempo, avrà modo di costruire qualcosa di importante con la persona amata. In arrivo diverse spese per la casa. In ambito professionale potrete usufruire di una buona situazione dopo un periodo non del tutto 'top'.

Gli astri si troveranno in una posizione favorevole, motivo per cui non dovrete sprecare questo momento.

Toro: riuscirete ad essere molto diplomatici con chi vi sta vicino. I momenti peggiori sono fortunatamente passati per voi. In ambito sentimentale evitate di tornare sempre sulle stesse discussioni con il partner. In ambito professionale arriveranno dei buoni risultati nel giro di pochi mesi. Periodo non male per i nati sotto il vostro segno zodiacale, anche se ci saranno comunque alcune problematiche da dover gestire.

Gemelli: se avete vissuto momenti di difficoltà nei rapporti sentimentali, questa settimana dal 14 al 20 ottobre vi invita a chiarire definitivamente ogni questione. Lunedì e martedì saranno le giornate più facili da gestire, in cui vi sentirete in forma. Prendetevi un periodo di relax, perchè i mesi successivi saranno molto frenetici.

Cancro: finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle i vecchi problemi e ricomincerete a vivere con un po' di serenità.

Chi è reduce da una separazione, adesso potrebbe guardare al futuro con maggiore fiducia. L'aspetto fisico può non essere stato al top negli ultimi mesi, ma la situazione migliorerà.

Leone: avete vissuto dei mesi parecchio negativi, ma adesso potrete avere la possibilità di recuperare. Siate molto diplomatici e utilizzate molta prudenza. Da evitare i contatti con chi è solito crearvi tensioni e problemi.

Vergine: in questa settimana dal 14 al 20 ottobre sarete parecchio presi dalle vostre attività professionali. Sarete ansiosi e nervosi per i progetti che state portando avanti. Vivete alla giornata e cercate di riposare di più.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Giove sul vostro segno zodiacale vi porterà a prendere una decisione che da tempo rimandavate. Non giudicate frettolosamente chi vi sta vicino, ma provate ad essere più aperti al confronto e all'ascolto delle opinioni altrui.

In ambito professionale potrete presto aver modo di incrementare i vostri guadagni.

Scorpione: in amore ci saranno ottime possibilità di recupero per le coppie che hanno recentemente discusso. Potreste rimanere parecchio delusi. Utilizzate tutta la vostra energia per portare avanti diversi progetti lavorativi.

Sagittario: siete delle persone precise. Nelle settimana dal 14 al 20 ottobre potreste provare a ritrovare l'intesa con una persona a voi cara con cui i rapporti non stavano andando per il meglio negli ultimi mesi.

Per voi sarà però molto difficile riuscire a trovare un punto d'incontro. A livello lavorativo questo periodo vedrà per voi la possibilità di nuove collaborazioni.

Capricorno: in amore avrete nuove esigenze: non vi accontenterete più di quello che avete vissuto fino ad ora. Avrete voglia di qualcosa di più serio ed importante. In amore potreste portare avanti dei progetti che avranno i loro frutti nei prossimi mesi. Evitate di accumulare impegni eccessivi, che vi potrebbero far parecchio stressare.

Acquario: provenite da un periodo di crisi lavorativo, non facile da superare. Grazie all'aiuto del partner siete riusciti a superare questo momento negativo, ma adesso è arrivato il momento di rimettervi in carreggiata più forti che mai. Alcune giornate potrebbero risultare più pesanti rispetto ad altre.

Pesci: chi ha intrapreso una relazione da poco, in questa settimana dal 14 al 20 ottobre potrà trovare il modo di rafforzare il proprio rapporto. Chi è ancora single, ma interessato a qualcuno potrà finalmente farsi avanti. Se dovrete intraprendere nuove collaborazioni di lavoro, fate ben attenzione a chi avete davanti.