L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre si prospetta all'insegna di nuove storie d'amore per il Sagittario, mentre per il Capricorno sarà un periodo di riflessione.

Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le coppie che hanno discusso di recente continueranno a vivere un periodo di crisi. Gli astri saranno molto positivi per le coppie che hanno avuto delle difficoltà in passato.

In ambito lavorativo dovrete cercare di guardarvi intorno e cogliere le nuove opportunità.

Toro: in questa fase avete bisogno di ricevere risposte concrete. Avrete voglia di uscire dai vostri soliti schemi. A livello professionale potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti. Alcuni di voi potrebbero sentirsi stanchi e far fatica a riacquistare serenità.

Gemelli: riuscirete ad essere più superficiale e ad avere una bella sensazione di serenità.

In ambito lavorativo avrete le armi giuste per difendervi da ogni insinuazione. Grande energia in queste giornate.

Cancro: le relazioni d'amore che nasceranno in questo periodo potranno avere un grande futuro. Chi ha una storia da tempo potrà invece dover fare i conti con qualche problema, che sarà comunque facilmente superabile. I vostri sbalzi d'umore potrebbero causare qualche piccola discussione.

Leone: in amore potrebbe ritornare qualche vecchia fiamma del passato che non saprà resistere al vostro fascino. Dovrete capire se siete risposti a riaprire una vecchia ferita del passato o se lasciar correre. Per chi è ambizioso questo sarà un momento ottimale per portare avanti i propri interessi.

Vergine: dopo mesi di tensione, in amore tornerà l'allegria in questa settimana dal 21 al 27 ottobre.

Dal punto di vista fisico ci sarà un grande recupero e riuscirete a ritrovare un certo benessere. Chi sta per concludere accordi importanti, potrebbe risultare parecchio agitato.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: ci sarà in voi parecchia gelosia nei confronti del partner. Dovrete servirvi dell'aiuto di Venere per fidarvi maggiormente della persona che avete al vostro fianco. Alcuni potrebbero aver voglia di cambiare lavoro, perchè insoddisfatti di quello che stanno attualmente facendo.

Scorpione: le relazioni sentimentali avranno polemiche in corso da dover affrontare. Ci sarà qualche piccolo problema in ambito professionale da dover risolvere al più presto facendo delle scelte. Cercate di stare lontani da tutte quelle cose che potrebbero creare inutili complicazioni nella vostra vita.

Sagittario: avrete voglia di divertirvi in questa settimana dal 21 al 27 ottobre. Per qualcuno potrebbero nascere delle belle e nuove storie d'amore.

Se vi sentite fortunati cercate di sfruttare al massimo ogni ambito della vostra vita. Se avete voglia di cambiare lavoro è meglio che lo facciate al più presto.

Capricorno: il Sole favorevole vi regalerà parecchia voglia d'amore tra giovedì e venerdì. Per voi questo sarà un periodo di riflessione, in cui potrete capire parecchie cose. Ci saranno comunque molteplici faccende da portare avanti e questioni da sbrigare che non potranno essere posticipate.

Acquario: chi non ha ancora trovato l'amore potrebbe sentirsi giù di morale. Le stelle favoriranno invece chi vuole vivere una relazione senza troppi impegni. Sul lavoro sarà un periodo abbastanza duro e faticoso. Qualche piccolo malessere stagionale potrebbe non farvi sentire del tutto in forma.

Pesci: nella settimana dal 21 al 27 ottobre potreste avvertire un certo distacco da parte del partner. Sul lavoro ci saranno molteplici accordi da dover rivedere. In ambito economico potreste riuscire a guadagnare qualcosa in più rispetto al solito.