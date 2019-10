L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre prevede novità importanti sul lavoro per Gemelli, mentre il Leone potrebbe fare un nuovo incontro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata dovrà mettere in chiaro le cose. Alcuni saranno molto presi dal lavoro, ma non bisognerà trascurare i sentimenti.

Qualche piccolo nervosismo e momento di tensione non mancherà in questi giorni.

Toro: in questa fase non sarete molto tranquilli. A livello sentimentale non riuscirete ad avere con il partner quella sintonia che avevate un tempo. Per chi ha un'attività commerciale potrebbero esserci delle novità imminenti. A livello fisico sarete molto affaticati e dovrete cercare di rilassarvi il più possibile.

Gemelli: la settimana dal 4 al 10 novembre sarà ottima per l'amore ma sarà importante non sprecare energie in storie che non hanno futuro.

Sul lavoro potrete chiudere nuovi contratti. Nel weekend dovrete utilizzare molta cautela nelle relazioni.

Cancro: in questo periodo non avete molte certezze e vorreste ricevere delle rassicurazioni dal partner. Sarà meglio chiudere le storie con troppi problemi. Per i single, invece, ci sarà una grande voglia di fare nuove conoscenze. L'ambito professionale della vostra vita vi porterà via parecchio tempo.

Leone: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero avere qualche problema sul lavoro che tenderanno a scaricare in amore. Potrete cercare di recuperare una storia che sembrava essere chiusa. A breve arriveranno delle risposte in ambito professionale.

Vergine: qualcuno potrebbe pentirsi di aver fatto una scelta troppo frettolosa e cercare di rimediare. In questa settimana dal 4 al 10 novembre potrebbe esserci qualche incomprensione in amore che dovrete cercare di risolvere. A lavoro qualcosa non andrà per il verso giusto, ma cercate di non innervosirvi troppo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: quelli che verranno saranno giorni molto importanti, in cui potrete fare dei programmi con la persona che avete al vostro fianco. Alcuni di voi si troveranno a dover prendere delle decisioni molto personali. Chi ha avuto qualche problema di salute avrà modo di recuperare.

Scorpione: qualcuno potrebbe decidere di allontanare quelle persone che creano solo tensione e nervosismo.

Per voi ci saranno importanti nuovi incontri. Alcuni problemi economici potrebbero rendervi parecchio giù di morale.

Sagittario: per chi è stato solo ultimamente, la settimana dal 4 al 10 novembre promette bene. Chi ha un lavoro indipendente dovrà stare molto attento alle decisioni che verranno prese. Cercate di essere maggiormente ironici e poco apprensivi, ne beneficerà il vostro umore. Qualche piccolo nervosismo nel weekend.

Capricorno: qualcuno potrebbe ricevere una proposta inaspettata. Cercate di non fare le cose troppo di fretta perchè potrebbero verificarsi alcuni problemi. Se avete degli obiettivi importanti da raggiungere sul lavoro, siate insistenti e determinati. Avrete bisogno di relax e saranno da evitare i posti troppo pieni di confusione.

Acquario: se state vivendo una relazione che a stento va avanti, potreste trovarvi a dover prendere una decisione definitiva. Potrete riuscire a recuperare delle situazioni molto difficili. Giove in aspetto positivo favorirà tutte le attività commerciali.

Pesci: incontri inaspettati sono previsti per la settimana dal 4 al 10 novembre. Per chi sta cercando un nuovo lavoro potrebbero esserci delle buone notizie. In questa fase della vita siete sicuramente più allegri e state affrontando molte situazioni con maggiore entusiasmo.