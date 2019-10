L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre si presenta ricco di vicende e pieno di novità di un certo spessore. Dopo il plenilunio di domenica 13, la Luna sarà per tutta la settimana in fase calante e questo la dice lunga su come saranno le prossime giornate. Sole, pioggia, freddo e caldo si alterneranno e non mancheranno faccende casalinghe e lavorative. Si parte al rilento ma poi le cose accelereranno in vista di un entusiastico weekend.

Qualcuno si prenderà una rivincita, altri si lanceranno in nuove avventure amorose, altri ancora intraprenderanno un cambio di look. Approfondiamo le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo della settimana fino al 20 ottobre, da Ariete a Gemelli

Ariete - In questa settimana potreste prendervi una bella rivincita ma non dovete mettervi fretta. Se state accusando dei piccoli disturbi, dovete fare attenzione alle abitudini adottate negli ultimi tempi.

Riguardate l'alimentazione e date una mossa alla vostra vita sedentaria. Iniziate a fare qualche sport oppure una semplice passeggiata a passo svelto. Dal punto di vista sentimentale amate avere certezze ed essere complici con l'altro. Quando tutto questo viene a mancare, guardate altrove. Ci saranno degli importanti traguardi sia nel lavoro che nello studio. Fate attenzione a qualche malalingua che semina zizzania.

Toro - L'oroscopo settimanale annuncia delle giornate colme di avventure sentimentali e flirt. Se prima siete passati inosservati agli occhi di una certa persona, ora incomincerà a notarvi e a non staccarvi gli occhi di dosso. Godetevi il momento e tutte le occasioni che arrivano, ma restate sempre con i piedi per terra. Non tutte le persone che frequentate sono sincere, per cui non si esclude che qualcuno voglia solamente sfruttarvi.

Nel lavoro siate creativi e riceverete gratificazioni e riconoscimenti. In famiglia potrebbero esserci delle incomprensioni, ma siate pazienti e non cambiate mai idea.

Gemelli - Dopo un periodo costellato di alti e bassi, in cui avete preso delle decisioni troppo affrettate, ora sentite la necessità di avere certezze. Questa nuova settimana corre in aiuto di chiunque sia alla ricerca di un lavoro, di una sistemazione o magari di un partner con cui condividere questi cambiamenti.

A metà settimana potreste fare un incontro importante nel posto di lavoro, in ambito scolastico o magari al supermercato. È il momento di dare importanza al fisico e di cambiare look. Talvolta, le trasformazioni sono un toccasana.

Previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro - La settimana inizia all'insegna di informazioni in grado di cambiare le vostre idee sul senso della vita. Evitate di essere troppo critici con voi stessi e cercate delle soluzioni invece di porvi continui problemi.

Potreste confrontarvi con qualcuno opposto a voi e provare a guardare le cose da un altro lato. In questo modo amplierete le vostre conoscenze.Se un rapporto d'amore non dovesse fiorire come sperato, potrebbe sempre svilupparsi una solida amicizia. Nel lavoro e nelle faccende domestiche ci sono e ci saranno sempre dei momenti altalenanti. Dal punto di vista finanziario state pensando ad una seconda occupazione. Una certa conoscenza potrebbe darvi una mano. Passi importanti nel weekend perché la Luna sarà nel vostro segno e regalerà emozioni a non finire.

Leone - L'oroscopo della settimana vi vede pretendere il meglio per voi stessi. Il vostro è un segno che cerca sempre di ottenere il massimo dalla vita. Cercate di non essere critici o drastici altrimenti rischiate di rompere un rapporto speciale. La fretta è una cattiva consigliera, prendete fiato e ripartite, lo spirito ne avrà beneficio. Un evento avrà il potere di privarvi della vostra autostima, ma non credete a certe promesse. Entro poco tempo i dispiaceri saranno dimenticati. All'orizzonte si avvicinano l'amore e la felicità.

Vergine - Aspettatevi una settimana piena di crescita. Se nelle scorse giornate avete messo a tacere alcuni desideri, ora sarà impossibile ignorarli. Insomma, arriverà il momento della resa dei conti! In vista dei prossimi mesi freddi sentite il bisogno di trascorrere del tempo con una persona che vi piace ma non avete mai trovato il coraggio di farvi avanti. Siate coraggiosi e prendete l'iniziativa. Avete voglia di rinnovare i vostri spazi e di cambiare. Attenzione a scontri o liti con qualche collega o datore di lavoro. Siate equilibrati, al momento non avete il coltello dalla parte del manico.

Oroscopo 14-20 ottobre da Bilancia a Sagittario

Bilancia - Nella prima parte della settimana avete una gran voglia di riposare. Se è possibile, staccate la spina e rilassatevi, però non potete esimervi dalle responsabilità lavorative o familiari. Sicuramente ci sarà una faccenda da dover portare avanti per forza. Il fine settimana sarà importante per risolvere un problema che vi perseguita da molto tempo. Finalmente troverete qualcuno che darà un senso alla vostra vita e sarete solo voi a decidere come deve proseguire.

Scorpione - L'oroscopo dal 14 al 20 ottobre vede un periodo ottimo dal punto di vista delle comunicazioni e delle conoscenze. Prenderete parte a uno o più eventi e fatevi notare così caverete qualcosa di buono, soprattutto dal punto di vista professionale, economico e sociale. Se in passato si è verificato un malinteso con un'amicizia, ora avrete modo di riparare e riallacciare i rapporti. Nel weekend potreste rendervi conto che vi manca qualcosa, interrogate il vostro cuore. Per le coppie di lunga durata arrivano delle buone notizie, entro fine mese avrete qualcosa da festeggiare.

Sagittario - Cercate di non isolarvi per evitare gli altri e l'ambiente circostante. Avete avuto troppe delusioni, magari da un partner, un ex o un familiare. Per questo motivo vi viene naturale chiudervi a riccio e mostrarvi duri. Avete eretto una 'muraglia cinese' intorno a voi e siete sempre in guardia, pronti a respingere chiunque cerchi di entrare. Dovete riflettere su questo comportamento perché non è giusto che certe persone paghino pene altrui. Non siamo tutti uguali, quindi esiste qualcuno che tiene veramente a voi.

L'oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno - Finalmente una situazione si sta sbloccando e vi sentite nuovamente liberi. Questo è il momento di iniziare un progetto a lungo termine, potreste pianificare un bel viaggio o fare un investimento. È una settimana di crescita anche interiore. Forse è il caso di iniziare una dieta sana e di fare maggior movimento. Non fatevi schiacciare dai vizi e dalle paranoie altrui.

Acquario - Nel mese scorso vi siete sentiti fuori forma, stanchi e svogliati. Fortunatamente questa settimana è ben vista dall'oroscopo e porta tanta energia. Saprete bene come e dove convogliare questo sprint, magari nel lavoro, nella casa, nell'intimità con il partner oppure potreste dedicarvi maggiormente ai familiari e all'amicizia. Potrebbe verificarsi un evento particolare in cui vi renderete conto come determinati oggetti abbiano poco valore rispetto alla salute, alla stabilità lavorativa e agli affetti. Potreste trovare ciò che da tempo cercate, magari un'auto, una casa o un pc portatile ad un ottimo prezzo.

Pesci - Questa si prospetta una settimana evolutiva sia nel lavoro che nello studio. Cambiamenti importanti anche nei rapporti con terzi e nel vostro ambiente personale. Mettete da parte le vostre manie per il controllo e lasciate che le cose accadano. Insomma, siate fatalisti! Dovete chiedervi perché avete paura di lasciarvi andare, specialmente con una certa persona. Nel weekend potreste provare invidia nei confronti di qualcuno che vedete tutti i giorni. Abolite la rabbia e la gelosia perché non sempre ciò che si vede corrisponde al vero. Apprezzate le vostre cose, sono preziose.