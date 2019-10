Le previsioni degli astri della settimana dal 14 al 20 ottobre prevedono una fase di recupero per i Gemelli. Scopriamo l'Oroscopo degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: avrete parecchie cose da fare in questo periodo e vi sarà necessaria una buona organizzazione. In ambito sentimentale le cose sembreranno essere in netto miglioramento. Sul campo economico avrete qualcosa da recuperare.

Per chi passa molte ore in ufficio, il weekend sarà da dedicare al contatto con la natura.

Toro: chi sta vivendo in un rapporto sentimentale altalenante, potrebbe trovarsi a dover prendere una decisione definitiva. Venere in opposizione vi darà qualche grattacapo, ma presto tornerà in voi una maggiore sicurezza nelle vostre capacità. Cercate di non farvi distrarre troppo dai problemi che vi circondano.

Gemelli: per voi arriveranno grandi novità in questa settimana dal 14 al 20 ottobre. In molti avranno l'occasione di vivere un nuovo amore. Chi è tendenzialmente solitario riuscirà ad avere l'occasione di restare a riflettere e dedicare del tempo alle proprie passioni.

Cancro: in ambito sentimentale la faccenda vi sarà più chiara. Anche sul lavoro riuscirete a sentirvi maggiormente intraprendenti e con una grande voglia di portare a termine tutto ciò che avete iniziato.

Cercate di curare la vostra persona e soprattutto l'alimentazione, che in questo periodo potrebbe essere abbastanza sregolata.

Leone: dovrete evitare di frequentare persone che vi mettono dubbi e che non comprendono il vostro modo di fare. Avete bisogno di qualcuno che vi appoggi e che riesca a capire ciò che desiderate. Sul lavoro potreste avere difficoltà ad andare d'accordo con qualche collega.

Vergine: nella settimana dal 14 al 20 ottobre dovrete cercare di liberarvi della vostra timidezza. Le stelle vi daranno grandi soddisfazioni, ma sarà necessario che siate più intraprendenti. In ambito economico ci sono state nell'ultimo periodo diverse uscite e poche entrate. Per voi è arrivato il momento di decidere su quale strada proseguire.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avrete bisogno di nuove emozioni e di vivere alla giornata.

Dovrete affrontare questo periodo della vostra vita con maggiore spensieratezza, senza preoccuparvi troppo. Cercate di lavorare solo con persone che ritenete affidabili. I nuovi progetti saranno molto fortunati.

Scorpione: Venere sul vostro segno zodiacale vi porterà maggiore carica. Favorite le coppie giovani o che si sono formate da poco. Potreste riuscire a concludere dei buoni accordi, anche se dovrete sopportare un po' di stress a causa dei troppi impegni.

Sagittario: in quest'ultimo periodo vi siete chiusi in voi stessi. La settimana dal 14 al 20 ottobre vi servirà per allargare il vostro giro di amici e conoscere persone nuove. Chi ha rapporti con i nati Pesci o Capricorno, dovrà stare molto attento. Qualche spesa imprevista potrebbe scombussolare i vostri piani.

Capricorno: non siate troppo chiusi nei rapporti con gli altri, ma cercate di confidarvi, specialmente se avete davanti delle persone dolci e propense al dialogo. A livello economico tutto sembra essere nella norma: ci saranno diverse spese, ma anche le entrate non mancheranno.

Acquario: alcune relazioni amorose potrebbero essere piene di conflitti. Per voi sarà necessaria utilizzare molta pazienza, ma qualcuno potrebbe diventare ancora più intollerante del solito. Se avete in ballo delle trattative importanti, cercate di rimandare: questo non è un momento molto proficuo.

Pesci: per i nati sotto il vostro segno zodiacale, questa settimana dal 14 al 20 ottobre sarà particolarmente positiva. Potrebbe nascere qualche scontro tra i colleghi per motivi di denaro, mentre in ambito familiare la situazione sarà molto tranquilla. Per chi viaggia potrebbero esserci degli incontri molto fortunati.